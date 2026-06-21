Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A paraguayi labdarúgó-válogatott játékosa nem akárhogyan tréfálta meg a játékvezetőt. Matías Galarza a foci-vb egyik legszebb gólját lőtte a törökök elleni meccsenn, de nem csak emiatt figyelt fel rá a fél világ.

A paraguayiak középpályása, Matías Galarza tökéletes lövést küldött a török válogatott kapujába a két csapat csoportmeccsén, melyet követően Arda Gülerék számára elérhetetlenné vált a továbbjutás a foci-vb-n.

Matías Galarza gólja megpecsételte a török válogatott sorsát a foci-vb-n
Matías Galarza gólja megpecsételte a török válogatott sorsát a foci-vb-n
Fotó: RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb legfurcsább akcióját követte el a paraguayi válogatott sztárja

A mérkőzés játékvezetője, Iván Barton a félidő előtt – amikor rövid időre felforrósodtak a kedélyek –, elvesztette az óráját, miközben közbelépett, hogy szétválassza a két csapat dulakodó játékosait. 

Galarza megtalálta az órát a gyepen, felcsatolta a csuklójára, 

majd csak néhány perccel később adta vissza a bírónak. A paraguayi gólszerző nem kapott büntetést ezért, annak ellenére, hogy a mérkőzés elején már begyűjtött egy sárga lapot.

A jelenet a közösségi médiában futótűzként kezdett el terjedni, az eset megdöbbentette Patrick Ittrich volt német játékvezetőt, aki a világbajnokságon a MagentaTV szakértőjeként dolgozik.

Mi zajlik ilyenkor egy játékos fejében? Minden tisztelettel kérdem. Mi baja van? 

Nem tudom” – mondta megrökönyödve Ittrich.

A paraguayi válogatott még továbbjuthat a csoportjából, a dél-amerikai együttes az utolsó fordulóban Ausztrália ellen lép pályára.

  • Kapcsolódó cikkek
Hiába a drámai fordítás, óriási csapás érte a német válogatottat
Bombameglepetés a foci-vb-n: Curacao sokkolta Ecuadort
Kiütés a Tunézia-Japán meccsen, megvan az újabb kieső a foci-vb-n

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!