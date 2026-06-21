A paraguayiak középpályása, Matías Galarza tökéletes lövést küldött a török válogatott kapujába a két csapat csoportmeccsén, melyet követően Arda Gülerék számára elérhetetlenné vált a továbbjutás a foci-vb-n.

Matías Galarza gólja megpecsételte a török válogatott sorsát a foci-vb-n

Fotó: RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb legfurcsább akcióját követte el a paraguayi válogatott sztárja

A mérkőzés játékvezetője, Iván Barton a félidő előtt – amikor rövid időre felforrósodtak a kedélyek –, elvesztette az óráját, miközben közbelépett, hogy szétválassza a két csapat dulakodó játékosait.

Galarza megtalálta az órát a gyepen, felcsatolta a csuklójára,

majd csak néhány perccel később adta vissza a bírónak. A paraguayi gólszerző nem kapott büntetést ezért, annak ellenére, hogy a mérkőzés elején már begyűjtött egy sárga lapot.

Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin saatini çalmış!



Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, maçın 45. dakikasında hakemin düşen saatini çaldı.



Saati yerden alıp kendi koluna takan futbolcunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.



FIFA'nın bu centilmenlik dışı… pic.twitter.com/xRdFffzQjc — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 20, 2026

A jelenet a közösségi médiában futótűzként kezdett el terjedni, az eset megdöbbentette Patrick Ittrich volt német játékvezetőt, aki a világbajnokságon a MagentaTV szakértőjeként dolgozik.

Mi zajlik ilyenkor egy játékos fejében? Minden tisztelettel kérdem. Mi baja van?

Nem tudom” – mondta megrökönyödve Ittrich.

A paraguayi válogatott még továbbjuthat a csoportjából, a dél-amerikai együttes az utolsó fordulóban Ausztrália ellen lép pályára.