A paraguayiak középpályása, Matías Galarza tökéletes lövést küldött a török válogatott kapujába a két csapat csoportmeccsén, melyet követően Arda Gülerék számára elérhetetlenné vált a továbbjutás a foci-vb-n.
A foci-vb legfurcsább akcióját követte el a paraguayi válogatott sztárja
A mérkőzés játékvezetője, Iván Barton a félidő előtt – amikor rövid időre felforrósodtak a kedélyek –, elvesztette az óráját, miközben közbelépett, hogy szétválassza a két csapat dulakodó játékosait.
Galarza megtalálta az órát a gyepen, felcsatolta a csuklójára,
majd csak néhány perccel később adta vissza a bírónak. A paraguayi gólszerző nem kapott büntetést ezért, annak ellenére, hogy a mérkőzés elején már begyűjtött egy sárga lapot.
A jelenet a közösségi médiában futótűzként kezdett el terjedni, az eset megdöbbentette Patrick Ittrich volt német játékvezetőt, aki a világbajnokságon a MagentaTV szakértőjeként dolgozik.
Mi zajlik ilyenkor egy játékos fejében? Minden tisztelettel kérdem. Mi baja van?
Nem tudom” – mondta megrökönyödve Ittrich.
A paraguayi válogatott még továbbjuthat a csoportjából, a dél-amerikai együttes az utolsó fordulóban Ausztrália ellen lép pályára.
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