A leggazdagabb foci-vb-résztvevők listáját Cristiano Ronaldo vezeti, de a mezőnyben Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé és Harry Kane neve is feltűnik.
Mekkora vagyonuk van a foci-vb leggazdagabb focistáinak?
A 10. helyen a kolumbiai James Rodríguez áll, akinek becsült vagyona nagyjából 59 millió font (közel 28 milliárd forint). A korábbi Real Madrid-, Bayern München- és Everton-játékos ugyan sérülésekkel és betegséggel is küzdött az utóbbi időszakban, de a 2014-es világbajnoki berobbanása után komoly szponzori bevételeket gyűjtött be.
Ugyancsak 59 millió fontos vagyonnal szerepel a listán Erling Haaland. A Manchester City norvég gólgépe a világ egyik legpiacképesebb futballistája,
és ezt jól mutatja az Etihad Stadionban kötött, állítólagosan 260 millió fontos, tízéves szerződése is.
A nyolcadik helyen az algériai Riyad Mahrez következik 63 millió fontos becsült vagyonnal. Az ötszörös Premier League-bajnok 2023-ban a Manchester Citytől a szaúdi al-Ahlihoz igazolt, ahol mesés fizetést visz haza.
Hetedik a dél-koreai ikon, Szon Hung Min, akinek vagyona már eléri a 74 millió fontot. A Tottenham legendája ma már a Los Angeles FC játékosa, hazájában pedig nemcsak futballsztár, hanem reklámarca is számtalan világmárkának.
A hatodik helyre Mohamed Szalah futott be. A Liverpool és Egyiptom nemzeti hőse mintegy 104 millió fontos vagyonnal rendelkezik, amit jelentősen növelt az Anfielden kötött, heti 400 ezer fontos fizetést biztosító szerződése. Már csak az a kérdés, a Liverpooltól való távozása hol ír majd újabb busás szerződést alá.
Az első ötbe egyetlen angolként Harry Kane került be. Az angol válogatott csapatkapitányának vagyonát 110 millió fontra becsülik, amelyhez a Bayern Münchennél keresett heti 410 ezer fontos bér és a Skechers sportszergyártóval kötött megállapodása is hozzájárul.
A negyedik helyet Kylian Mbappé foglalja el. A francia világbajnok játékos vagyonát 186 millió fontra teszik, amit elsősorban a Real Madridnál kötött, bónuszokkal együtt akár évi 60 millió fontos szerződése alapozott meg. Emellett olyan világmárkák arca, mint a Nike, a Hublot vagy a Dior.
A dobogó harmadik fokán Neymar áll, 334 millió fontos vagyonnal. A brazil klasszis Barcelonában, a PSG-nél és az al-Hilalnál is mesés összegeket keresett, mielőtt visszatért nevelőegyesületéhez, a Santoshoz. A Puma-szerződése a maga idejében rekordösszegűnek számított, ráadásul számos más reklámmegállapodásból is jelentős bevétele származik. A brazil sajtóban korábban még olyan hírek is felröppentek, hogy egy névtelen milliárdos egymilliárd dollárt hagyott rá végrendeletében.
A második helyen Lionel Messi található. Az argentin zseni becsült vagyona eléri a 742 millió fontot.
A Forbes szerint 2026-ban a világ harmadik legjobban fizetett sportolója volt, éves szinten körülbelül 104 millió fontot keresve. Szponzorai között az adidas, a Pepsi, a Dolce & Gabbana, a Gillette és a Turkish Airlines is megtalálható.
A lista élén pedig Cristiano Ronaldo áll, aki már 2025-ben átlépte az egymilliárd fontos vagyonhatárt. A portugál szupersztár az Al-Nassrnál évente elképesztő, mintegy 173 millió fontos fizetést kap, de bevételei messze túlmutatnak a futballon: szállodák, edzőtermek, divatmárka, filmstúdió, technológiai és ingatlanbefektetések, valamint luxusautó-gyűjtemény is része a CR7-birodalomnak.
A világbajnokságon tehát nemcsak a pályán, hanem a bankszámlákon is világsztárok mérik össze erejüket – és ebben a versenyben egyelőre Cristiano Ronaldo utolérhetetlennek tűnik.
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