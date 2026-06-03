A leggazdagabb foci-vb-résztvevők listáját Cristiano Ronaldo vezeti, de a mezőnyben Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé és Harry Kane neve is feltűnik.

A leggazdagabb foci-vb-résztvevők listáját Cristiano Ronaldo vezeti

Fotó: RIZWAN TABASSUM / AFP

Mekkora vagyonuk van a foci-vb leggazdagabb focistáinak?

A 10. helyen a kolumbiai James Rodríguez áll, akinek becsült vagyona nagyjából 59 millió font (közel 28 milliárd forint). A korábbi Real Madrid-, Bayern München- és Everton-játékos ugyan sérülésekkel és betegséggel is küzdött az utóbbi időszakban, de a 2014-es világbajnoki berobbanása után komoly szponzori bevételeket gyűjtött be.

Ugyancsak 59 millió fontos vagyonnal szerepel a listán Erling Haaland. A Manchester City norvég gólgépe a világ egyik legpiacképesebb futballistája,

és ezt jól mutatja az Etihad Stadionban kötött, állítólagosan 260 millió fontos, tízéves szerződése is.

A nyolcadik helyen az algériai Riyad Mahrez következik 63 millió fontos becsült vagyonnal. Az ötszörös Premier League-bajnok 2023-ban a Manchester Citytől a szaúdi al-Ahlihoz igazolt, ahol mesés fizetést visz haza.

Hetedik a dél-koreai ikon, Szon Hung Min, akinek vagyona már eléri a 74 millió fontot. A Tottenham legendája ma már a Los Angeles FC játékosa, hazájában pedig nemcsak futballsztár, hanem reklámarca is számtalan világmárkának.

A hatodik helyre Mohamed Szalah futott be. A Liverpool és Egyiptom nemzeti hőse mintegy 104 millió fontos vagyonnal rendelkezik, amit jelentősen növelt az Anfielden kötött, heti 400 ezer fontos fizetést biztosító szerződése. Már csak az a kérdés, a Liverpooltól való távozása hol ír majd újabb busás szerződést alá.

Az első ötbe egyetlen angolként Harry Kane került be. Az angol válogatott csapatkapitányának vagyonát 110 millió fontra becsülik, amelyhez a Bayern Münchennél keresett heti 410 ezer fontos bér és a Skechers sportszergyártóval kötött megállapodása is hozzájárul.

A negyedik helyet Kylian Mbappé foglalja el. A francia világbajnok játékos vagyonát 186 millió fontra teszik, amit elsősorban a Real Madridnál kötött, bónuszokkal együtt akár évi 60 millió fontos szerződése alapozott meg. Emellett olyan világmárkák arca, mint a Nike, a Hublot vagy a Dior.