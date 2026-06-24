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Foci-vb 2026

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Az angol válogatott a horvátok elleni győzelemmel rajtolt a labdarúgó-világbajnokságon, Ghána ellen azonban képtelen volt gólt szerezni Thomas Tuchel együttese. Cristiano Ronaldo is „megérkezett” a foci-vb-re, a portugálok szupersztárja két gólt lőtt Üzbegisztán ellen, ezzel elképesztő rekordot döntött meg.

Cristiano Ronaldo rengeteg kritikát kapott a kongóiak elleni mérkőzés után, amelyet nem tudtak megnyerni a portugálok a foci-vb csoportkörnek első fordulójában. Roberto Martínez együttese Üzbegisztán ellen javított, Ronaldo pedig „feltámadt”, az ötszörös aranylabdás két szép góllal járult hozzá az 5-0-s sikerhez. Ronaldo lett a futballtörténelem első játékosa, aki hat különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni.

Cristiano Ronaldo elhallgattatta a kritikusait, már két gólja van az idei foci-vb-n
Cristiano Ronaldo elhallgattatta a kritikusait, már két gólja van az idei foci-vb-n 
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

Mit csináltak az angolok a második meccsükön a foci-vb-n?

Az angol válogatottól a legtöbben újabb sikert vártak, tekintve, hogy a horvátokat remek játékkal verték 4-2-re az első fordulóban. Thomas Tuchel együttese ezúttal gyengébb teljesítményt nyújtott, de a szurkolóikat nem biztos, hogy ez túlzottan elszomorítja, hiszen Harry Kane-ék a 0-0-s döntetlennel együtt is vezetik a csoportjukat.

A horvátok szenvedve nyertek Panama ellen, és Kolumbia sem tündökölt, csupán egy góllal verte a Kongói DK-t, azonban a továbbjutását már bebiztosította.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb vb-podcastjében ezekről a témákról esett szó: tekintse meg a Rapid Sport legújabb adását!

 

 

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