A német válogatott korán vezetést szerzett Ecuador ellen, és úgy tűnt, 9 ponttal jut majd tovább a csoportjából. Az Ecuador ellen meccs azonban nagy fordulatot hozott, a dél-amerikai együttes 2-1-re nyerni tudott, így a németek és az elefántcsontpartiak mögött továbbjutott a foci-vb egyenes kieséses szakaszába.

Gonzalo Plata rendkívül fontos gólt lőtt a németeknek, az ecuadoriak továbbjutottak a foci-vb-n

Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

Julian Nagelsmann kiborult a foci-vb-n

A németek szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann csupán két helyen változtatott az előző kezdőcsapatához képest, tehát a legnagyobb sztároknak nem adott pihenőt.

A 38 éves szakember aztán a meccs után mindenkit elküldött melegebb éghajlatra,

miután az újságírók a németek játékát firtató kérdéseket tettek fel neki.

⚠️ Julian Nagelsmann criticou o curto tempo de preparação que a Alemanha terá para os 16 avos de final da Copa do Mundo:



— “Acho que o líder do grupo acaba sendo um pouco punido.



Dividimos os possíveis adversários entre a comissão técnica. Eu assisti a três ou quatro jogos, e… pic.twitter.com/l1XWZbFGZT — Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 26, 2026

Mauricio Pochettino a biztos csoportelsőség tudatában másként cselekedett, szinte a teljes amerikai válogatottat lecserélte, és olyanoknak is lehetőséget adott, akik eddig kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszottak. Az Egyesült Államok végül ki is kapott 3-2-re a törököktől, akik legalább győzelemmel zárták felejthetőre sikeredett vb-jüket.

A hollandok magabiztosan nyerték meg csoportjukat, mögöttük a japánok és a svédek jutottak még tovább.

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