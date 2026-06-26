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Foci-vb 2026

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A német válogatott simán továbbjutott a labdarúgó-világbajnokságon, de az utolsó csoportmeccsét alaposan elszórakozta. Az ecuadoriak bravúrgyőzelmüknek köszönhetően ott lesznek a legjobb 32 között a foci-vb-n, a törökök viszont nem, de legalább győzelemmel búcsúztak a tornáról.

A német válogatott korán vezetést szerzett Ecuador ellen, és úgy tűnt, 9 ponttal jut majd tovább a csoportjából. Az Ecuador ellen meccs azonban nagy fordulatot hozott, a dél-amerikai együttes 2-1-re nyerni tudott, így a németek és az elefántcsontpartiak mögött továbbjutott a foci-vb egyenes kieséses szakaszába.

Gonzalo Plata rendkívül fontos gólt lőtt a németeknek, az ecuadoriak továbbjutottak a foci-vb-n
Gonzalo Plata rendkívül fontos gólt lőtt a németeknek, az ecuadoriak továbbjutottak a foci-vb-n
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

Julian Nagelsmann kiborult a foci-vb-n

A németek szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann csupán két helyen változtatott az előző kezdőcsapatához képest, tehát a legnagyobb sztároknak nem adott pihenőt. 

A 38 éves szakember aztán a meccs után mindenkit elküldött melegebb éghajlatra, 

miután az újságírók a németek játékát firtató kérdéseket tettek fel neki.

Mauricio Pochettino a biztos csoportelsőség tudatában másként cselekedett, szinte a teljes amerikai válogatottat lecserélte, és olyanoknak is lehetőséget adott, akik eddig kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszottak. Az Egyesült Államok végül ki is kapott 3-2-re a törököktől, akik legalább győzelemmel zárták felejthetőre sikeredett vb-jüket.

A hollandok magabiztosan nyerték meg csoportjukat, mögöttük a japánok és a svédek jutottak még tovább.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb vb-podcastjében ezekről a témákról esett szó: tekintse meg a Rapid Sport legújabb adását!

 

 

 

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