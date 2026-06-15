A világbajnokság legutóbbi játéknapja gólzáport és hatalmas meglepetéseket hozott, amelyek közül kiemelkedik Németország 7–1-es, Curaçao elleni kiütéses győzelme. Bár a közvélemény azonnal a németek 2014-es, Brazília elleni történelmi 7–1-es elődöntőjéhez hasonlította a sikert, a szakértők figyelmeztetnek: a felhígult, 48 csapatos mezőny miatt ez a mérkőzés inkább egy komolyabb edzőmeccsnek felelt meg. Curaçao, mint a vb-k történetének legkisebb lélekszámú résztvevője, a súlyos vereség ellenére is hatalmas futballmeseként éli meg a tornát. Eközben a foci-vb többi meccsén Svédország 5–1-re gázolta el a selejtezőkben kapott gól nélkül menetelő Tunéziát, míg Elefántcsontpart a 90. percben szerzett góllal törte meg Ecuador több mint két éve tartó, 19 mérkőzéses veretlenségi szériáját.

A hollandok beragadtak a foci-vb rajtjánál

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Arrogáns volt a foci-vb nyitányán a holland csapat?

A nap szakmailag legérdekesebb összecsapása a Hollandia–Japán mérkőzés lett, amely 2–2-es döntetlennel zárult. A hollandok szurkolói és a sajtó élesen bírálják Ronald Koeman szövetségi kapitányt, amiért a csapat 2–1-es vezetésnél túl korán állt vissza védekezni, a cseréi pedig azt sugallták, hogy a mérkőzés már zsebben van. A mérkőzés rávilágított arra a tendenciára, hogy ezen a világbajnokságon egyetlen csapat számára sem életbiztosítás az egygólos vezetés, és az európai válogatottak egyelőre korántsem mutatnak akkora dominanciát, mint amit a közvélemény előzetesen várt tőlük.

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