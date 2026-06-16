A Szpíker Korner, amely a vb-napok után napi rendszerességgel jelentkezik, ezúttal is a legfontosabb történéseket vette sorra. A foci-vb egyik favoritjának botlásáról Lantos Gábor úgy fogalmazott: „A legnagyobb bomba kétségtelenül Atlantában robbant”, majd hozzátette: „a világon semmi nem történt, főleg úgy nem, hogy a csoport másik mérkőzésén is döntetlen született, mégis azt kell mondjam, hogy ez óriási blama a spanyolok számára.”

A spanyolok tulajdonképpen lyukat rúgtak a foci-vb-n az első csoportmeccsükön

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Foci-vb: Yamal nélkül bajban van Spanyolország?

A Magyar Nemzet sportújságírója, Perlai Bálint szerint nem csupán az eredmény, hanem a mutatott játék is figyelmeztető. „A torna előtt a spanyolokról, mint Európa-bajnokokról úgy beszéltünk, hogy a top 3 favorit között abszolút benne voltak a legtöbb embernél. Ehhez képest a mutatott játék alapján ez meggyőzőnek egyáltalán nem mondható” – mondta.

A szakíró szerint

Lamine Yamal és Nico Williams hiánya látványosan megfogta a spanyolokat.

„Most látszott igazán az, hogy nélkülük ez a spanyol válogatott meg van lőve a támadásoknál” – fogalmazott Perlai, hozzátéve, hogy Lamine Yamal és Nico Williams nem volt még százszázalékos állapotban, ezért egyikük sem kezdett. Yamal végül csak a 71. percben, Nico Williams pedig az utolsó tíz percre állt be.

Az újságíró kiemelte a zöld-foki kapus Vozinha történetét is: a negyvenéves játékos „25 éves koráig teljesen amatőr szinten űzte ezt a sportágat”, most pedig hét védéssel lett a meccs hőse.

A műsorban szó esett a Belgium–Egyiptom mérkőzésről is, amely 1-1-es döntetlennel ért véget. Lantos Gábor szerint a belgák „még mindig óriási kérdőjelet” jelentenek, Perlai pedig úgy látta: „a védelmük nagyon labilis volt, Egyiptom még két gólt legalább lőhetett volna”. Emellett előkerült az Irán–Új-Zéland 2-2 is, amelyről a műsorvezető mondta: az ilyen meccseken „a kis csapatok megpróbálják megragadni a lehetetlent”.

A Szpíker Korner végén a következő vb-nap programja is szóba került: Lantos Gábor kiemelte az Argentína–Algéria meccset, amelyen várhatóan Lionel Messi is pályára lép, valamint az Irak ellen bemutatkozó Norvégiát, amelyet sokan titkos favoritként emlegetnek. A műsorban beszéltek a Franciaország–Szenegál találkozóról is, amelynek külön pikantériát ad, hogy Szenegál a 2002-es vb nyitómeccsén legyőzte a címvédő franciákat.