Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Érkezik a hidegfront, és mindent felforgat: mutatjuk, hol csap le először

Konfliktus

Macron durván beszólt Putyinnak – mi is csak lestünk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Agyonvegzált játékosok, hazaküldött újságíró és játékvezető. Még el sem kezdődött a foci-vb, de máris sorjáznak a furcsa ügyek, amik szinte csak és kizárólag az Egyesült Államokra koncentrálódnak. A Magyar Nemzet és az Origo közös vb-műsorának második adásában arról beszéltünk, hogy valóban a félelem uralja majd ezt a vb-t?

Azt mindenki tudta, hogy egy 48 csapatos világbajnokságnak lesznek anomáliái, de arra kevesen számítottak, hogy lesznek főszereplők, akik be sem léphetnek az USA-ba vagy csak hatalmas tortúra árán. A foci-vb-re érkező iraki játékost 7 órán át tartottak fogva és vizsgálták a telefonját, de a legjobb afrikai bírót be sem engedték, hanem felültették egyből egy replőre.

A foci-vb nem mindenkinek való az amerikaik szerint
A foci-vb nem mindenkinek való az amerikaik szerint
 Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

A foci-vb nem mindenkié

Bár a vb-t három ország (USA, Mexikó, Kanada) rendezi, a fókusz és a legtöbb meccs az Egyesült Államokban van. Külön téma az iráni válogatott helyzete, ők csak szigorú garanciákkal léphetnek ki-be az USA-ba.

Új szabályok, búcsúzó legendák, rengeteg meccs és kérdőjel – ezt kell tudni a csütörtökön kezdődő világbajnokságról

Nem lesz szokatlan a meccsek félbeszakítása sem, hiszen ha 13 kilométeres körzeten belül villámlás észlelhető, a meccset azonnal félbe kell szakítani. Ez a klubvilágbajnokság tapasztalatai alapján komoly csúszásokat okozhat.

A 48 csapat és a 104 mérkőzés a szakértők szerint már túlmutat a szurkolói befogadóképességen, és tisztán az üzleti érdekeket szolgálja, de ebben az átlagembernek beleszólása nincs, csak várja a Dél-Afrika–Mexikó nyitómérkőzést csütörtök este.

Jön az őrület: ekkora foci-vb-t még sosem rendeztek – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!