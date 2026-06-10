Azt mindenki tudta, hogy egy 48 csapatos világbajnokságnak lesznek anomáliái, de arra kevesen számítottak, hogy lesznek főszereplők, akik be sem léphetnek az USA-ba vagy csak hatalmas tortúra árán. A foci-vb-re érkező iraki játékost 7 órán át tartottak fogva és vizsgálták a telefonját, de a legjobb afrikai bírót be sem engedték, hanem felültették egyből egy replőre.
A foci-vb nem mindenkié
Bár a vb-t három ország (USA, Mexikó, Kanada) rendezi, a fókusz és a legtöbb meccs az Egyesült Államokban van. Külön téma az iráni válogatott helyzete, ők csak szigorú garanciákkal léphetnek ki-be az USA-ba.
Nem lesz szokatlan a meccsek félbeszakítása sem, hiszen ha 13 kilométeres körzeten belül villámlás észlelhető, a meccset azonnal félbe kell szakítani. Ez a klubvilágbajnokság tapasztalatai alapján komoly csúszásokat okozhat.
A 48 csapat és a 104 mérkőzés a szakértők szerint már túlmutat a szurkolói befogadóképességen, és tisztán az üzleti érdekeket szolgálja, de ebben az átlagembernek beleszólása nincs, csak várja a Dél-Afrika–Mexikó nyitómérkőzést csütörtök este.