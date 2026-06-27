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A Rapid Sport legfrissebb adásában brazil bajokról, zöld-foki csodáról is szót ejtettek kollégáink. A foci-vb csoportköre lassan véget ér, szépen állnak össze a párosítások a legjobb 32-ben.

Lassan a végére érnek a csaták a foci-vb-n a csoportmeccseken, így több párosítás is ismert már a legjobb 32-ben. A legutóbbi mérkőzések eredményeivel és természetesen már a jövőbe tekintéssel is foglalkozott a Rapid Sport két fős alakulata, ezúttal Lantos Gábor mellett Göbölyös András szakértett. 

A foci-vb-n a norvégok ellenfele már ismert a legjobb 32-ben
A foci-vb-n a norvégok ellenfele már ismert a legjobb 32-ben
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A foci-vb-n érdekesen alakulnak az eredmények

A Zöld-foki Köztársaság bombameglepetésre veretlenül, három döntetlennel ment tovább csoportmásodikként, ami talán a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt eleddig. Mellette a műsorban természetesen nem mehettek el szó nélkül Brazília mellett, hogy Japán ellen korántsem lesz egyszerű dolguk, sőt. A francia csapat a norvégok ellen is dominált, és a keretük alapján akár a végjátékban is érintettek lehetnek, akárcsak négy évvel ezelőtt. Mindemellett a német válogatott esélyeiről, a belgák szenvedéséről és a többi európai top csapatról is szó volt a Rapid Sport lenti adásában.

 

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