Pár nap, és kezdődik a nyári foci-vb. Egészen pontosan csütörtök este, és csak a csoportokban összesen 72 meccs vár ránk. A legutóbbi, katari világbajnokságon összesen nem volt ennyi meccs. Jön tehát minden idők leghosszabb labdarúgó-világbajnoksága.

Pár nap és kezdődik a hatalmasra duzzasztott foci-vb

Fotó: JOSH EDELSON / AFP

Tényleg nem lesz egy rangadó sem a foci-vb csoportmeccsein?

A kínálatból kiemelkedik a legutóbbi világbajnokság negyedik helyezettjének, Marokkónak a brazilok elleni összecsapása. Vagy a francia–norvég ütközet, esetleg Kolumbia és Portugália találkozása. De a csoporttalálkozók nagy része valóban olyan meccs, amelyre kevesen figyelnek oda.

Pár adat kedvcsinálónak:

Ez lesz a futballtörténelem eddigi leghosszabb (39 napos) és legnagyobb világbajnoksága

48 csapat vesz részt rajta, és összesen 104 mérkőzést játszanak

Négy abszolút újonc lesz a tornán: Üzbegisztán, a Zöld-foki szigetek, Curaçao és Jordánia

Gianni Infantino és a FIFA üzleti mesterterve a létszámemelés? Ez már tényleg az igazi szurkolók kiszorítására megy? Összesen 13-féle kezdési időpont lesz, ami finoman szólva sem fogyasztóbarát egy ilyen tornán, ahol általában 3-4 kezdési időpont szokott lenni.

Ilyen torna vár ránk, barátkozzunk a gondolattal a csütörtöki, Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésig: