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Újabb legendának lehet az idei az utolsó világbajnokságba. Thibaut Courtois, a Real Madrid belga kapusa elárulta, nagy esély van rá, hogy az idei foci-vb az utolsó nagy tornája.

Az idei foci-vb-n az elmúlt húsz év legnagyobb legendái búcsúznak a futball nagyszínpadától – elég csak a 38 éves Lionel Messire, a 41 éves Cristiano Ronaldóra, vagy a 40 éves Luka Modrićra gondolni. 

Messinek az idei lesz az utolsó foci-vb-je
Messinek az idei lesz az utolsó foci-vb-je
Fotó: Todd Kirkland/Getty Images North America via AFP

A Real Madrid legendája is búcsúzik a foci-vb után?

Ehhez az illusztris társasághoz csatlakozhat Thibaut Courtois, a Real Madrid belga kapusa, aki elárulta, hogy komoly esély van arra, hogy a torna után visszavonul majd a nemzeti csapatban való szerepléstől

Nem hiszem, hogy most a jövőmről kellene beszélnünk, de nagyobb az esélye annak, hogy a torna után nem folytatom, mint annak, hogy igen” 

– idézi a The Athletic a 34 éves kapust, aki a belga válogatott bázisán nyilatkozott az újságíróknak. 

Belgium's goalkeeper Thibaut Courtois pictured at a press conference of Belgian national soccer team Red Devils in their base camp, home of the Seattle Sounders, Renton, Seattle, USA, on Thursday 11 June 2026. The Red Devils prepare for the 2026 FIFA World Cup. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)
Thibaut Courtois is visszavonulhat a foci-vb után
Fotó: Dirk Waem/Belga Mag/Belga via AFP

„Még szeretnék néhány évig játszani. Ugyanakkor vigyázni kell a testedre is. A családom is itt van, mert ez akár az utolsó tornám is lehet” – mondta a 109-szeres válogatott Courtois, aki a 2018-as világbajnokságon bronzérmet nyert a belga válogatottal. 

A 34 éves Thibaut Courtois-t sokan a világ egyik legjobb kapusának tartják. A Real Madrid hálóőre nyolc éve érkezett a Királyi Gárdához, azóta három bajnoki címet, két BL-trófeát, spanyol Király-kupát és egy klubvilágbajnokságot is nyert a spanyol csapattal. 

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