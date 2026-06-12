Az idei foci-vb-n az elmúlt húsz év legnagyobb legendái búcsúznak a futball nagyszínpadától – elég csak a 38 éves Lionel Messire, a 41 éves Cristiano Ronaldóra, vagy a 40 éves Luka Modrićra gondolni.

Messinek az idei lesz az utolsó foci-vb-je

Fotó: Todd Kirkland/Getty Images North America via AFP

A Real Madrid legendája is búcsúzik a foci-vb után?

Ehhez az illusztris társasághoz csatlakozhat Thibaut Courtois, a Real Madrid belga kapusa, aki elárulta, hogy komoly esély van arra, hogy a torna után visszavonul majd a nemzeti csapatban való szerepléstől

Nem hiszem, hogy most a jövőmről kellene beszélnünk, de nagyobb az esélye annak, hogy a torna után nem folytatom, mint annak, hogy igen”

– idézi a The Athletic a 34 éves kapust, aki a belga válogatott bázisán nyilatkozott az újságíróknak.

Thibaut Courtois is visszavonulhat a foci-vb után

Fotó: Dirk Waem/Belga Mag/Belga via AFP

„Még szeretnék néhány évig játszani. Ugyanakkor vigyázni kell a testedre is. A családom is itt van, mert ez akár az utolsó tornám is lehet” – mondta a 109-szeres válogatott Courtois, aki a 2018-as világbajnokságon bronzérmet nyert a belga válogatottal.

A 34 éves Thibaut Courtois-t sokan a világ egyik legjobb kapusának tartják. A Real Madrid hálóőre nyolc éve érkezett a Királyi Gárdához, azóta három bajnoki címet, két BL-trófeát, spanyol Király-kupát és egy klubvilágbajnokságot is nyert a spanyol csapattal.