A FIFA a 2026-os világbajnokságon már élesben is használja azt a kisméretű, nagy felbontású kamerát, amelyet a játékvezetők fejére, pontosabban a headsetjükre rögzítenek. A foci-vb első meccsein nem elsősorban a vitás jelenetek vagy a játékosokkal való szóváltások miatt került elő ez a nézőpont, hanem a gólok és nagy helyzetek visszajátszásánál, ami látványos és sokszor meglepően tanulságos képeket adott a nézőknek.

A refcam elképesztően látványos felvételeket közvetít a nézők számára a foci-vb-n

Fotó: ITV

Foci-vb: a bíró szemével láthatják a nézők a gólokat

A játékvezetői kamera egyik legnagyobb ereje, hogy megmutatja, milyen gyorsan történnek az események a pályán. Egy hagyományos, magasból rögzített televíziós kameraállásból a nézők gyakran átlátják a teljes támadást, a bíró azonban egészen más helyzetben van: futás közben kell követnie a labdát, a játékosok mozgását, a leshelyzeteket, a szabálytalanságokat és a kapus előtti eseményeket.

A Mexikó–Dél-Afrika mérkőzésen például a Raúl Jiménez-gólt a játékvezető szemszögéből is megmutatták. A felvétel jól érzékeltette, mennyire nehéz tartani a tempót az elitfutballistákkal, miközben a játékvezetőnek folyamatosan a legjobb pozíciót kell keresnie. A nézők így nemcsak a gólt láthatták újra, hanem azt is, mennyi minden történik egyszerre egy támadás utolsó másodperceiben.

Elképesztő káosz a kapu előtt

A közeli helyzetek visszajátszásai különösen érdekesek ebből a nézőpontból. Egy kapufa, egy beadás vagy egy kapu előtti kavarodás a játékvezető szemszögéből sokkal kaotikusabbnak tűnik, mint a hagyományos tévékamerák képein. A refcam így azt is érzékelteti, hogy a bíróknak gyakran egy pillanat alatt kell dönteniük olyan jelenetekről, amelyeket a nézők később több szögből, lassítva elemezhetnek.

Hasonlóan látványos volt a Guardian cikke szerint a cseh válogatott góljának visszajátszása is. A játékosok a kapu előterében tömörültek, a labda gyorsan érkezett a veszélyes zónába, a játékvezetőnek pedig azonnal értelmeznie kellett, hogy az esetleges lesen álló futballista zavarta-e a kapust. Bár a VAR ilyen helyzetekben természetesen segítséget jelent, a refcam megmutatja, milyen kevés ideje van a bírónak az első döntés meghozatalára.