A skót válogatott csak Haitit tudta legyőzni a foci-vb csoportkörében, Marokkótól és Brazíliától kikapott. Steve Clarke együttese így csupán három pontot gyűjtött, negatív gólkülönbségének köszönhetően nem tudott bekerülni a legjobb harmadikok közé.

A skótok kapitánya, Steve Clarke lemondott a foci-vb csoportköre után

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A foci-vb-s kudarc után lemondott a skót kapitány

A skót nemzeti együttest hét éve irányító Steve Clarke a vb-kiesést követően ügy döntött, lemond a posztjáról. A 62 éves szakember érzelmes üzenetben búcsúzott a csapattól.

„Ennek a búcsúnak a legmeghatóbb része a játékosaimhoz kapcsolódik, akik nélkül nem lettem volna részese azoknak az emlékeknek, amelyeket 2019-től egészen mostanáig gyűjtöttünk.

Megérdemlik az összes dicséretet és elismerést, amit kapnak, és igazán nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a kapitányuk lehettem.

Köszönöm, hogy itt lehettem, és sok sikert kívánok az utódomnak” – üzente levelében Clarke.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Steve Clarke has stepped down as the Scotland head coach after they got knocked out of the World Cup. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/KddjddBTJO — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 27, 2026

A skótok legközelebb a Nemzetek Ligája B divíziójában lépnek pályára, csoportjukban Szlovénia, Svájc és Észak-Macedónia lesznek az ellenfelei.