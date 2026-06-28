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A skót labdarúgó-válogatott nem tudott továbbjutni a világbajnokság kieséses szakaszába. A foci-vb-n történt kiesést követően a nemzeti csapat kapitánya, Steve Clarke azonnal lemondott a posztjáról.

A skót válogatott csak Haitit tudta legyőzni a foci-vb csoportkörében, Marokkótól és Brazíliától kikapott. Steve Clarke együttese így csupán három pontot gyűjtött, negatív gólkülönbségének köszönhetően nem tudott bekerülni a legjobb harmadikok közé.

A skótok kapitánya, Steve Clarke lemondott a foci-vb csoportköre után
A skótok kapitánya, Steve Clarke lemondott a foci-vb csoportköre után
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A foci-vb-s kudarc után lemondott a skót kapitány

A skót nemzeti együttest hét éve irányító Steve Clarke a vb-kiesést követően ügy döntött, lemond a posztjáról. A 62 éves szakember érzelmes üzenetben búcsúzott a csapattól.

„Ennek a búcsúnak a legmeghatóbb része a játékosaimhoz kapcsolódik, akik nélkül nem lettem volna részese azoknak az emlékeknek, amelyeket 2019-től egészen mostanáig gyűjtöttünk. 

Megérdemlik az összes dicséretet és elismerést, amit kapnak, és igazán nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a kapitányuk lehettem. 

Köszönöm, hogy itt lehettem, és sok sikert kívánok az utódomnak” – üzente levelében Clarke.

A skótok legközelebb a Nemzetek Ligája B divíziójában lépnek pályára, csoportjukban Szlovénia, Svájc és Észak-Macedónia lesznek az ellenfelei.

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