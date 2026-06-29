Vasárnap este megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a 2026-os foci-vb-n. A társházigazda Kanada Stephen Eustáquio 92. percben szerzett bombagóljával 1–0-ra múlta felül Dél-Afrikát az inglewoodi SoFi Stadionban. Az egyenes kieséses szakasz első fordulójában rendezett mérkőzést az a játékos döntötte el, aki a pályán kívül elképzelhetetlen veszteségeket élt át: alig több mint egy év leforgása alatt mindkét szülőjét elveszítette.

Stephen Eustáquio lőtte a Dél-Afrika-Kanada egyetlen gólját, majd a mérkőzés legjobbjának választották a foci-vb-n Fotó: FIFA

Stephen Eustáquio a foci-vb új hőse

Stephen Eustáquio számára a futballpályán elért sikereket az elmúlt években felfoghatatlan személyes veszteségek árnyékolták be. A kanadai válogatott középpályásának édesanyjánál, Esmeraldánál 2022 augusztusában agydaganatot diagnosztizáltak. A focistát gyerekkora óta az édesanyja vitte edzésekre, mérkőzésekre, és első számú támogatója volt futballkarrierjének. Eustáquio később úgy emlékezett rá:

Édesanyám volt a legkülönlegesebb ember az életemben. Aki ismer engem, az őt is ismeri, mert én az ő tükörképe vagyok.

Esmeralda legnagyobb álma az volt, hogy a helyszínen láthassa fiát a 2022-es katari világbajnokságon, ám erre a betegsége miatt már nem kerülhetett sor. Állapota hónapról hónapra romlott, végül a beszédkészségét is elveszítette. A legfájdalmasabb pillanat azonban még csak ezután következett. Stephen Eustáquio 2023 áprilisában még a Porto játékosaként lépett pályára a Santa Clara ellen, amikor az 56. percben váratlanul lecserélték. Az oldalvonal mellett tudatták vele a lesújtó hírt: édesanyja elhunyt.

A gyász után azonban az élet reményt is hozott. Néhány hónappal később megszületett első gyermeke, Benedita. A középpályás szerint sokan édesanyja vonásait fedezik fel a kislányában.

Mintha az élet körforgása lenne. Rengetegen azt mondják, hogy benne látják viszont az anyukámat

– fogalmazott.

A tragédiák sorozata nem ért véget, alig több mint egy évvel később, 2024 májusában, édesapja, Armando váratlanul szívrohamban meghalt. Így Stephen 27 éves korára mindkét szülőjét elveszítette. Nem is csoda, hogy

a dél-afrikaiak elleni siker után Eustáquio a pályán sírta el magát, majd az öltözőben sem tudta visszatartani a könnyeit.

Kanada ezzel a győzelemmel története során először jutott be a nyolcaddöntőbe, ahol a Hollandia–Marokkó párharc győztesével csap majd össze.