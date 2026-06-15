Yasin Ayari már a 7. percben vezetéshez juttatta Svédországot a foci-vb-n. A tunéziai védelem felszabadítási kísérlete után a labda mintegy húsz méterre a kaputól pattant elé, ő pedig hatalmas lövéssel vágta a hálóba. A találat azonnal a torna egyik legszebb góljának esélyese lett, a középpályás azonban meglepetésre nem ünnepelt: ehelyett felemelt kézzel kért elnézést a lelátón helyet foglaló tunéziai szurkolóktól, miközben csapattársai körbevették.
Miért nem ünnepelt a foci-vb új sztárja?
A gesztus mögött személyes történet húzódik meg. Ayari Svédországban született, édesapja tunéziai, édesanyja marokkói. A futballista évekkel ezelőtt válaszút elé került, amikor a tunéziai szövetség megkereste, hogy képviselje az afrikai országot a válogatottban.
A döntésben fontos szerepet játszott az édesapja, Azzouz Ayari is. Mint korábban elmondta:
A fiam Tunéziában akart játszani, de arra kértem, hogy Svédországot képviselje, mert ez az az ország, amely befogadta és fejlesztette őt. Kötelessége volt valamit visszaadni.”
A játékos végül Svédország mellett döntött, és később maga is megindokolta választását:
Svédországban születtem, svédnek érzem magam, és Svédország az az ország, amelyet képviselni szeretnék.”
A tunéziaiak szövetségi kapitánya, Sabri Lamouchi a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy nincs harag a döntés miatt.
„Ismerem őt és a testvérét. Meghozott egy döntést, ezt tiszteletben tartom, és nagyon jó játékos. A meccs után sok szerencsét kívánunk neki – de csak a meccs után.”
Ayari második találata a hosszabbítás utolsó percében született, amellyel 5–1-re alakította az eredményt. Ekkor már felszabadultabban ünnepelt, hiszen nemcsak első világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, hanem rögtön két góllal mutatkozott be a torna színpadán.
A svédek sikeréhez még Alexander Isak, Viktor Gyökeres és Mattias Svanberg is góllal járult hozzá, míg a tunéziaiak részéről Omar Rekik talált a hálóba.
A mérkőzés után azonban nem a végeredményről, hanem sokkal inkább Yasin Ayari különleges történetéről beszélt mindenki: arról a futballistáról, aki pályafutása egyik legszebb estéjén éppen apja szülőhazája ellen írta be magát a világbajnokság történetébe.