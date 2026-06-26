Svédország 1-1-es döntetlent játszott Japánnal a foci-vb csoportkörének utolsó fordulójában. A találkozón Anthony Elanga szerezte csapata egyenlítő gólját egy látványos távoli lövéssel, amellyel életben tartotta hazája továbbjutási reményeit. A lefújást követően azonban a támadó láthatóan csalódott volt, fejét fogta és azt hitte, hogy a svédek számára véget ért a világbajnokság.
A svédek hőse azt hitte, kiestek a foci-vb-ről
A helyzet pikantériája, hogy Svédország végül a legjobb harmadik helyezettek egyikeként továbbjutott a kieséses szakaszba. A 48 csapatos világbajnoki rendszernek köszönhetően a négy pont elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a skandináv válogatott ott legyen a legjobb 32 között.
A svéd szövetségi kapitány, Graham Potter később mosolyogva beszélt játékosa reakciójáról. Elmondása szerint Elanga egyszerűen nem volt tisztában a továbbjutási számításokkal, ezért azt hitte, hogy a döntetlen kevés lesz a folytatáshoz. Ezt maga a játékos is megerősítette.
„Nem tudtam, hogy egy pont elég”
– mondta a meccs után Elanga.
A Newcastle United 24 éves szélsője ugyanakkor a torna egyik legfontosabb svéd játékosává lépett elő. Két gólt szerzett a csoportkörben, és több alkalommal is ő jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfelek kapujára. Különösen figyelemre méltó, hogy Elanga olyan támadók mellett vált vezérré, mint Alexander Isak vagy Viktor Gyökeres.
Elanga korábban a Manchester Unitedben is megfordult, a Newcastle-t 2025 nyara óta erősíti. Előző idénye csalódást keltően sikeredett, a Premier League-ben 32 meccsen gólt sem szerzett, ám ezen a világbajnokságon kiváló formát mutat.
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