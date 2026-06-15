A találkozó hetedik percében Yasin Ayari látványos távoli lövéssel szerzett vezetést Svédországnak a foci-vb F csoportjában. A svédek ezt követően is támadásban maradtak, a 30. percben a Liverpool sztárcsatára, Alexander Isak növelte az előnyt Viktor Gyökeres előkészítése után. Tunézia ugyan nem adta fel, és a 43. percben Omar Rekik fejesével szépített, így a szünetre 2-1-es svéd vezetéssel vonultak a csapatok.

A svédek magabiztos sikerrel rajtoltak a foci-vb-n

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Kiütéses svéd siker a foci-vb-n

A szünet után ismét Graham Potter csapata szerzett gólt, ezúttal Isak szolgálta ki Gyökerest, az Arsenal csatára pedig ziccerben nem hibázott. A tunéziaiak ezt követően egyre nehezebben tudtak ellenállni a svéd rohamoknak, miközben a skandináv együttes magabiztosan és nagy tempóban futballozott. A hajrában a csereként beállt Mattias Svanberg az első labdaérintéséből betalált egy szabadrúgás után.

Először úgy tűnt, a svédek támadója lesen állt, de kiderült, hogy Isak a szabadrúgás után még hozzáért a labdához,

így ez a találat is érvényes volt.

A hosszabbításban Ayari megszerezte második gólját is, beállítva az 5-1-es végeredményt, a meccs legjobbja pedig a végig nagy kedvvel futballozó Isak lett.

A hétfői játéknap másik – magyar idő szerint éjszakai – meccsén Elefántcsontpart 1-0-ra legyőzte Ecuadort.