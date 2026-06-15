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Elképesztő dráma a foci-vb-n: a Manchester United sztárja lett a hős

Foci-vb 2026

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5-1-es győzelemmel rajtolt a svéd válogatott a labdarúgó-világbajnokságon. Graham Potter csapata tehát magabiztos sikerrel kezdte a foci-vb-t, a Tunézia elleni mérkőzésen Alexander Isak és Viktor Gyökeres is gólt szerzett.

A találkozó hetedik percében Yasin Ayari látványos távoli lövéssel szerzett vezetést Svédországnak a foci-vb F csoportjában. A svédek ezt követően is támadásban maradtak, a 30. percben a Liverpool sztárcsatára, Alexander Isak növelte az előnyt Viktor Gyökeres előkészítése után. Tunézia ugyan nem adta fel, és a 43. percben Omar Rekik fejesével szépített, így a szünetre 2-1-es svéd vezetéssel vonultak a csapatok. 

A svédek magabiztos sikerrel rajtoltak a foci-vb-n
A svédek magabiztos sikerrel rajtoltak a foci-vb-n
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Kiütéses svéd siker a foci-vb-n

A szünet után ismét Graham Potter csapata szerzett gólt, ezúttal Isak szolgálta ki Gyökerest, az Arsenal csatára pedig ziccerben nem hibázott. A tunéziaiak ezt követően egyre nehezebben tudtak ellenállni a svéd rohamoknak, miközben a skandináv együttes magabiztosan és nagy tempóban futballozott. A hajrában a csereként beállt Mattias Svanberg az első labdaérintéséből betalált egy szabadrúgás után. 

Először úgy tűnt, a svédek támadója lesen állt, de kiderült, hogy Isak a szabadrúgás után még hozzáért a labdához, 

így ez a találat is érvényes volt.

The "snickometer" graphic which showed that Isak touched the ball, which declared that was Svanberg onside for Sweden's 4-1 goal
by u/DavidLynchsCoffeeBea in soccer

A hosszabbításban Ayari megszerezte második gólját is, beállítva az 5-1-es végeredményt, a meccs legjobbja pedig a végig nagy kedvvel futballozó Isak lett.

A hétfői játéknap másik – magyar idő szerint éjszakai – meccsén Elefántcsontpart 1-0-ra legyőzte Ecuadort.

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