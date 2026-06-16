Uruguay már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést Miamiban, ám Mohamed Al-Ovaisz kapus több nagy védéssel is megakadályozta a dél-amerikaiak vezetését a foci-vb-n.

Maximiliano Araujo máris hős lett a foci-vb-n

Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Uruguay kis híján nagyot égett a foci-vb-n

A szaúdiak első komoly lehetőségükből gólt szereztek: egy szöglet után Mohamed Kanno fejesét még Fernando Muslera hárította, a kipattanóra azonban Abdulelah Al-Amri érkezett a leggyorsabban, és a 41. percben közelről a hálóba lőtt.

A második félidőben Uruguay egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Federico Vinas és Manuel Ugarte is közel járt az egyenlítéshez, utóbbi távoli bombája a kapufán csattant. A kitartó rohamok végül a 80. percben hozták meg az eredményt: Vinas fejesét Al-Ovaisz még kiütötte, de a kipattanóra Maximiliano Araújo csapott le, és közelről kiegyenlített.

A hajrában Federico Valverde előtt is adódott lehetőség a győztes gól megszerzésére, de a szaúdi kapus ismét a helyén volt, így maradt az 1–1. A döntetlennek köszönhetően a H-csoport mind a négy csapata egy-egy ponttal áll az első forduló után.

A mérkőzés különlegessége volt, hogy a 39 éves és 364 napos Fernando Muslera lett Uruguay történetének legidősebb világbajnoki szereplője, megdöntve Diego Godín rekordját.

Salem Al-Davszari, a szaúdiak támadója a találkozó után így értékelt:

Jól kezdtünk, és úgy gondolom, megérdemeltük volna a győzelmet. Lépésről lépésre eljuthatunk a továbbjutásig. Azért jöttünk ide, hogy nyerjünk és minél messzebbre jussunk, nem csak azért, hogy részt vegyünk a tornán.”

Világbajnokság, Egyesült Államok–Kanada–Mexikó

Csoportkör, 1. forduló, H-csoport

Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1 (1–0)

Miami, Miami Stadion, 62 764 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Gólszerző: Al-Amri (41.), ill. M. Araújo (80.)

Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid (Ladzsami, 90+3.), Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi (Al-Hamdan, 90+3.) – Al-Samat (Busal, 81.), Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari – Dzsuvajr, Al-Burajkan (Al-Hedzsi, 90+3.). Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

Uruguay: Muslera – Varela, Cáceres, Olivera, Vina (Sanabria, a szünetben) – Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72.), Bentancur, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (Aguirre, 90.), Núnez (Canobbio, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)