Uruguay már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést Miamiban, ám Mohamed Al-Ovaisz kapus több nagy védéssel is megakadályozta a dél-amerikaiak vezetését a foci-vb-n.
Uruguay kis híján nagyot égett a foci-vb-n
A szaúdiak első komoly lehetőségükből gólt szereztek: egy szöglet után Mohamed Kanno fejesét még Fernando Muslera hárította, a kipattanóra azonban Abdulelah Al-Amri érkezett a leggyorsabban, és a 41. percben közelről a hálóba lőtt.
A második félidőben Uruguay egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Federico Vinas és Manuel Ugarte is közel járt az egyenlítéshez, utóbbi távoli bombája a kapufán csattant. A kitartó rohamok végül a 80. percben hozták meg az eredményt: Vinas fejesét Al-Ovaisz még kiütötte, de a kipattanóra Maximiliano Araújo csapott le, és közelről kiegyenlített.
A hajrában Federico Valverde előtt is adódott lehetőség a győztes gól megszerzésére, de a szaúdi kapus ismét a helyén volt, így maradt az 1–1. A döntetlennek köszönhetően a H-csoport mind a négy csapata egy-egy ponttal áll az első forduló után.
A mérkőzés különlegessége volt, hogy a 39 éves és 364 napos Fernando Muslera lett Uruguay történetének legidősebb világbajnoki szereplője, megdöntve Diego Godín rekordját.
Salem Al-Davszari, a szaúdiak támadója a találkozó után így értékelt:
Jól kezdtünk, és úgy gondolom, megérdemeltük volna a győzelmet. Lépésről lépésre eljuthatunk a továbbjutásig. Azért jöttünk ide, hogy nyerjünk és minél messzebbre jussunk, nem csak azért, hogy részt vegyünk a tornán.”
Világbajnokság, Egyesült Államok–Kanada–Mexikó
Csoportkör, 1. forduló, H-csoport
Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1 (1–0)
Miami, Miami Stadion, 62 764 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Gólszerző: Al-Amri (41.), ill. M. Araújo (80.)
Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid (Ladzsami, 90+3.), Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi (Al-Hamdan, 90+3.) – Al-Samat (Busal, 81.), Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari – Dzsuvajr, Al-Burajkan (Al-Hedzsi, 90+3.). Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)
Uruguay: Muslera – Varela, Cáceres, Olivera, Vina (Sanabria, a szünetben) – Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72.), Bentancur, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (Aguirre, 90.), Núnez (Canobbio, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)
Új-Zéland meglepetést okozott?
A G-csoportban Inglewoodban Új-Zéland okozott kellemetlen perceket a favorit Iránnak. Az óceániaiak már a 7. percben megszerezték a vezetést, amikor Chris Wood labdaszerzése után Elijah Just lőtt a kapuba. Az irániak fokozatosan átvették az irányítást, és a 32. percben Ramin Rezaijan látványos emeléssel egyenlített.
A fordulás után ismét Just villant: az 54. percben újra megszerezte a vezetést Új-Zélandnak, amely története során még soha nem nyert világbajnoki mérkőzést. Az iráni válasz azonban ezúttal sem maradt el. A 64. percben Rezaijan tökéletes beadását Mohammed Mohebi fejelte a hálóba, beállítva a 2–2-es végeredményt.
A végjátékban mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem született. A döntetlen azt jelenti, hogy a G-csoportban is teljes az egyensúly: Irán, Új-Zéland, Egyiptom és Belgium egyaránt egy ponttal kezdte a tornát.
G-csoport
Irán–Új-Zéland 2–2 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)
Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.)
Irán: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui
Új-Zéland: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
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