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Foci-vb 2026

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Megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melyről egyelőre felemásak a benyomások. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett foci-vb még nem hozott felejthetetlen meccseket, azonban a játékot körülvevő millió folyamatosan beszédtémát szolgáltat. A Szpíker Korner legújabb adásban P. Fülöp Gábor beszélgetett a világbajnokságról az Origo sportrovatának két újságírójával, Klár Bencével és Göbölyös Andrással. A műsorban szóba került minden idők leggyengébb brazil válogatottja, és reflektáltunk Jürgen Klopp szavaira is, aki azt mondta: „a futballt túszul ejtették.”

A június 11-én megkezdődött foci-vb egyelőre nem indult be padlógázzal. Láttunk ugyan szép gólokat és vicces jeleneteket, de felejthetetlen mérkőzéseket egyelőre nem hozott az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett torna. 

Az "ivószüneteket" is csak azért vezették be, hogy többet lehessen reklámozni a foci-vb-n
Az "ivószüneteket" is csak azért vezették be, hogy többet lehessen reklámozni a foci-vb-n
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

A mérkőzés színvonala egyelőre nem verdesi a plafont, ráadásul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) folyamatosan kapja a kritikákat a foci-vb lebonyolítása miatt. A legélesebb kritikát a Liverpool korábbi legendás edzője, a német Jürgen Klopp fogalmazta meg, aki azt mondta:

A labdarúgást túszul ejtették a légkondicionált irodákban üldögélő vezetők. Ezeket az úgynevezett hűtőszüneteket a játékosok jólétének védőpajzsaként, a hőség elleni nemes kardként állították be, de valójában nem más, mint a szponzorok számára épített, arannyal bevont kalitka” 

fakadt ki a német ZDF csatornánál televíziós szakértőként dolgozó Klopp, aki komolyan félti a világbajnokságot. 

HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Jürgen Klopp commentates with Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany and Thomas Müller after the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao at Houston Stadium on June 14, 2026 in Houston, Texas. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jürgen Klopp nem finomkodik a kamerák előtt 
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images North America via AFP

„Egy világbajnoki mérkőzésnek úgy kellene hömpölyögnie, mint egy folyónak. Ehelyett gátakat építünk a közepére, hogy a reklámok áthaladhassanak rajta. Ez veszélyes a játék szellemére nézve. A futball korábban maga volt a fő attrakció, most azonban fennáll a veszélye, hogy csupán háttérzenévé válik egy reklámok uralta látványosság számára” – tette hozzá a német szakember. 

A válogatottak csak a FIFA túszai a foci-vb-n?

A Szpíker Korner legújabb adásban beszélgettünk az eddig lejátszott mérkőzésekről, minden idők leggyengébb brazil válogatottjáról, Japán felemelkedéséről és a futball globalizációjáról is, hiszen a Brazília-Marokkó összecsapásnak volt egy olyan pontja, amikor az afrikai csapatban 11 olyan játékos volt a pályán, akik nem Marokkóban látták meg a napvilágot. 

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

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