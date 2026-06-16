A június 11-én megkezdődött foci-vb egyelőre nem indult be padlógázzal. Láttunk ugyan szép gólokat és vicces jeleneteket, de felejthetetlen mérkőzéseket egyelőre nem hozott az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett torna.
A mérkőzés színvonala egyelőre nem verdesi a plafont, ráadásul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) folyamatosan kapja a kritikákat a foci-vb lebonyolítása miatt. A legélesebb kritikát a Liverpool korábbi legendás edzője, a német Jürgen Klopp fogalmazta meg, aki azt mondta:
A labdarúgást túszul ejtették a légkondicionált irodákban üldögélő vezetők. Ezeket az úgynevezett hűtőszüneteket a játékosok jólétének védőpajzsaként, a hőség elleni nemes kardként állították be, de valójában nem más, mint a szponzorok számára épített, arannyal bevont kalitka”
– fakadt ki a német ZDF csatornánál televíziós szakértőként dolgozó Klopp, aki komolyan félti a világbajnokságot.
„Egy világbajnoki mérkőzésnek úgy kellene hömpölyögnie, mint egy folyónak. Ehelyett gátakat építünk a közepére, hogy a reklámok áthaladhassanak rajta. Ez veszélyes a játék szellemére nézve. A futball korábban maga volt a fő attrakció, most azonban fennáll a veszélye, hogy csupán háttérzenévé válik egy reklámok uralta látványosság számára” – tette hozzá a német szakember.
A válogatottak csak a FIFA túszai a foci-vb-n?
A Szpíker Korner legújabb adásban beszélgettünk az eddig lejátszott mérkőzésekről, minden idők leggyengébb brazil válogatottjáról, Japán felemelkedéséről és a futball globalizációjáról is, hiszen a Brazília-Marokkó összecsapásnak volt egy olyan pontja, amikor az afrikai csapatban 11 olyan játékos volt a pályán, akik nem Marokkóban látták meg a napvilágot.
A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.
- kapcsolódó cikkek: