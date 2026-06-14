Sűrű napra ébredtek a labdarúgás szerelmesei a FIFA immár 48 csapatos tornáján. A foci-vb vasárnapi mérkőzésein meglepő eredmények születtek, kezdjük azzal, hogy a világbajnoki címre áhítozó Brazília mindössze 1-1-es döntetlent játszott az első csoportmeccsen Marokkó ellen, majd Skócia csak nyögvenyelősen tudott 1-0-ra győzni Haiti ellen, végül óriási meglepetésre a törökök kikaptak 2-0-ra az ausztráloktól.

Mosolyok, üdvrivalgás és fantasztikus hangulat a 2026-os foci-vb vasárnapi mérkőzésein

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A foci-vb-n a szurkolók ellepték a lelátókat

Hol van még magyar idő szerint az este, amikor további két csoportmeccset is láthat a nagyérdemű, de már ezek nélkül is bőven volt látnivaló a lelátókon, a szurkolók ezúttal is kitettek magukért a stadionokban. Rajtuk aztán tényleg nem múlott semmi.