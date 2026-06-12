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A ghánai csapat egyik legnagyobb sztárja lemaradhat a világbajnokságról. Thomas Partey, a ghánai labdarúgó-válogatott középpályása nem szerepelhet a foci-vb első meccsén, miután megtagadták tőle a belépést az Kanadába. A Villarreal sztárfocistája jelenleg is büntetőeljárás alatt áll – többek között hét rendbeli nemi erőszakkal vádolják.

A ghánai válogatott jövő csütörtökön, hajnali 1 órakor találkozik Panama együttesével a foci-vb L csoportjában. Az afrikai válogatott mérkőzését Torontóban rendezik, minden bizonnyal Thomas Partey nélkül. 

Partey hiába indult útnak, Kanadában nem játszhat meccset a foci-vb-n
Partey hiába indult útnak, Kanadában nem játszhat meccset a foci-vb-n
Fotó: Toby Shepheard/AFP

Az Arsenal egykori sztárjátékosától ugyanis megtagadták a Kanadába történő belépést. A döntés a kanadai bevándorlási hatóságok vízumelbírálásán alapul, amely szerint bizonyos körülmények – például büntetőeljárás alatt álló személyek ügyei – befolyásolhatják a belépést.

A ghánai csapat sztárja kihagyhatja a foci-vb-t?

Partey-t 2025-ben öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádoltak meg, majd később további két nemi erőszak vádpont is hozzáadásra került. A játékos minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, az ügy bírósági tárgyalása akár 2027-ig is tolódhat.

A kanadai hatóságok a világbajnokság rendezése kapcsán szigorúan alkalmazzák a bevándorlási szabályokat, és fenntartják a jogot, hogy megtagadják a belépést azoktól, akiket potenciális biztonsági kockázatnak ítélnek – még akkor is, ha az érintett személyt nem ítélték el jogerősen.

A ghánai válogatott Panamával kezd Torontóban, majd az Egyesült Államokban folytatja a foci-vb-t Anglia majd Horvátország ellen. Partey a második és harmadik csoportmérkőzésen elvileg már pályára léphet, mivel azokat már az Egyesült Államokban rendezik.

Thomas Partey of Villarreal CF is seen in action during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Villarreal CF at Santiago Bernabéu on October 4, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Gokhan Taner / Middle East Images via AFP)
Thomas Partey az idei szezont a Villarreal csapatánál töltötte
Fotó: Gokhan Taner/Middle East Images via AFP

Partey-t ugyan behívták a ghánai válogatott világbajnoki keretébe, és csapattársaival együtt az Egyesült Államokba utazott, azonban a kanadai belépési engedély hiánya miatt a nyitómérkőzésen nem számíthat rá a szövetségi kapitány.

Az ügy jelentős figyelmet kapott, mivel a 33 éves Partey korábban az Arsenal játékosa volt, majd a szerződése lejárta után tavaly nyáron a La Ligában szereplő Villarrealhoz igazolt, miközben az eljárás továbbra is zajlik ellene. 

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