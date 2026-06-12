A ghánai válogatott jövő csütörtökön, hajnali 1 órakor találkozik Panama együttesével a foci-vb L csoportjában. Az afrikai válogatott mérkőzését Torontóban rendezik, minden bizonnyal Thomas Partey nélkül.

Partey hiába indult útnak, Kanadában nem játszhat meccset a foci-vb-n

Fotó: Toby Shepheard/AFP

Az Arsenal egykori sztárjátékosától ugyanis megtagadták a Kanadába történő belépést. A döntés a kanadai bevándorlási hatóságok vízumelbírálásán alapul, amely szerint bizonyos körülmények – például büntetőeljárás alatt álló személyek ügyei – befolyásolhatják a belépést.

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Partey-t 2025-ben öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádoltak meg, majd később további két nemi erőszak vádpont is hozzáadásra került. A játékos minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, az ügy bírósági tárgyalása akár 2027-ig is tolódhat.

A kanadai hatóságok a világbajnokság rendezése kapcsán szigorúan alkalmazzák a bevándorlási szabályokat, és fenntartják a jogot, hogy megtagadják a belépést azoktól, akiket potenciális biztonsági kockázatnak ítélnek – még akkor is, ha az érintett személyt nem ítélték el jogerősen.

A ghánai válogatott Panamával kezd Torontóban, majd az Egyesült Államokban folytatja a foci-vb-t Anglia majd Horvátország ellen. Partey a második és harmadik csoportmérkőzésen elvileg már pályára léphet, mivel azokat már az Egyesült Államokban rendezik.

Thomas Partey az idei szezont a Villarreal csapatánál töltötte

Fotó: Gokhan Taner/Middle East Images via AFP

Partey-t ugyan behívták a ghánai válogatott világbajnoki keretébe, és csapattársaival együtt az Egyesült Államokba utazott, azonban a kanadai belépési engedély hiánya miatt a nyitómérkőzésen nem számíthat rá a szövetségi kapitány.

Az ügy jelentős figyelmet kapott, mivel a 33 éves Partey korábban az Arsenal játékosa volt, majd a szerződése lejárta után tavaly nyáron a La Ligában szereplő Villarrealhoz igazolt, miközben az eljárás továbbra is zajlik ellene.