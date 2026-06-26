A foci-vb D csoportjában leszereplő török válogatott már biztosan nem juthatott tovább, Vincenzo Montella együttese azonban szépen szeretett volna búcsúzni a tornától. Az Egyesült Államok azonban már a 3. percben vezetést szerzett, Auston Trusty egy szöglet után éles szögből lőtt a kapuba.

Csoportgyőztesként jutott tovább az Egyesült Államok a foci-vb-n

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A törökök győzelemmel búcsúztak a foci-vb-től

A törökök az első félidőben fordítani tudtak, a Real Madrid sztárja, Arda Güler egyenlített a 10. percben. Fél óra elteltével már 2-1 állt az eredményjelzőn, egy végletekig kijátszott akció végén Orkun Kökcü lőtt közelről a kapuba.

A második félidő elején Sebastian Berhalter bombagóljával egyenlítettek az amerikaiak, és sokáig úgy tűnt, marad a 2-2, így az USA veretlenül juthat tovább.

A végén azonban jött a csattanó,

a 98. percben Kaan Ayhan közelről estében a kapuba lőtt, ezzel a törökök 3-2-es győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól.

1 - ABD filelerini havalandıran Kaan Ayhan (31 yaş 228 gün), Dünya Kupası tarihinde Bülent Korkmaz'ın (33 yaş 201 gün vs Çin) ardından gol atan en yaşlı ikinci Türk futbolcu oldu. Delikanlı. pic.twitter.com/WzsnMt89Rf — OptaCan (@OptaCan) June 26, 2026

Az Egyesült Államok, ha nem is veretlenül, de csoportelsőként jutott tovább a D jelű négyesből, amelyben a második helyet a paraguayiakkal 0-0-s döntetlent játszó ausztrálok szerezték meg.