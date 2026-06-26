A foci-vb D csoportjában leszereplő török válogatott már biztosan nem juthatott tovább, Vincenzo Montella együttese azonban szépen szeretett volna búcsúzni a tornától. Az Egyesült Államok azonban már a 3. percben vezetést szerzett, Auston Trusty egy szöglet után éles szögből lőtt a kapuba.
A törökök győzelemmel búcsúztak a foci-vb-től
A törökök az első félidőben fordítani tudtak, a Real Madrid sztárja, Arda Güler egyenlített a 10. percben. Fél óra elteltével már 2-1 állt az eredményjelzőn, egy végletekig kijátszott akció végén Orkun Kökcü lőtt közelről a kapuba.
A második félidő elején Sebastian Berhalter bombagóljával egyenlítettek az amerikaiak, és sokáig úgy tűnt, marad a 2-2, így az USA veretlenül juthat tovább.
A végén azonban jött a csattanó,
a 98. percben Kaan Ayhan közelről estében a kapuba lőtt, ezzel a törökök 3-2-es győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól.
Az Egyesült Államok, ha nem is veretlenül, de csoportelsőként jutott tovább a D jelű négyesből, amelyben a második helyet a paraguayiakkal 0-0-s döntetlent játszó ausztrálok szerezték meg.
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