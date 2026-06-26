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A török labdarúgó-válogatott győzelemmel búcsúzott a világbajnokságtól. A foci-vb-t két vereséggel indító török csapat ugyan csoportutolsó lett, azonban egy fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyerni tudott a társházigazda Egyesült Államok ellen. A D csoportból az ausztrálok is folytathatják szereplésüket, a paraguayiak pedig még bekerülhetnek a harmadik helyen továbbjutó csapatok közé.

A foci-vb D csoportjában leszereplő török válogatott már biztosan nem juthatott tovább, Vincenzo Montella együttese azonban szépen szeretett volna búcsúzni a tornától. Az Egyesült Államok azonban már a 3. percben vezetést szerzett, Auston Trusty egy szöglet után éles szögből lőtt a kapuba.

Csoportgyőztesként jutott tovább az Egyesült Államok a foci-vb-n
Csoportgyőztesként jutott tovább az Egyesült Államok a foci-vb-n
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A törökök győzelemmel búcsúztak a foci-vb-től

A törökök az első félidőben fordítani tudtak, a Real Madrid sztárja, Arda Güler egyenlített a 10. percben. Fél óra elteltével már 2-1 állt az eredményjelzőn, egy végletekig kijátszott akció végén Orkun Kökcü lőtt közelről a kapuba.

A második félidő elején Sebastian Berhalter bombagóljával egyenlítettek az amerikaiak, és sokáig úgy tűnt, marad a 2-2, így az USA veretlenül juthat tovább. 

A végén azonban jött a csattanó, 

a 98. percben Kaan Ayhan közelről estében a kapuba lőtt, ezzel a törökök 3-2-es győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól.

Az Egyesült Államok, ha nem is veretlenül, de csoportelsőként jutott tovább a D jelű négyesből, amelyben a második helyet a paraguayiakkal 0-0-s döntetlent játszó ausztrálok szerezték meg. 

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