Az egyiptomi válogatott 92 évnyi várakozás után először nyert mérkőzést foci-vb-n, Mohamed Szalahék 3-1-re győztek Új-Zéland ellen. A 85. percben éppen a Liverpool legendáját váltotta a pályán Hoszám Abdelmagíd, ám a 25 éves védőt a hosszabbításban sérülés miatt le kellett cserélni.

Ijesztő sérülést szenvedett az egyiptomiak játékosa a foci-vb-n

Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokkoló sérülés a foci-vb-n

Abdelmagíd egy szögletet követően fejsérülést szenvedett az egyiptomi tizenhatoson belül, miután az ellenfele könyökének ütközött. Az eset után hosszabb ideig ápolták a pályán, majd le is kellett cserélni. A beszámolók szerint a bal szeme alatt gyorsan jelentős duzzanat alakult ki, a játékos szemmel láthatóan zavart állapotban hagyta el a pályát.

A hírek szerint Abdelmagíd agyrázkódást szenvedhetett, és feltűnő monokli keletkezett a bal szeme körül.

Az egyiptomiak védője csúnya sérülést szenvedett

Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az új-zélandiak játékosa, Michael Boxall nem szándékosan könyökölte le riválisát, akit ettől függetlenül a becserélése után nem sokkal le kellett hozni a pályáról a 99. percben.

Az egyiptomiak a csoportkör utolsó fordulóját az élről várhatják a G jelű négyesben, Szalahék legközelebb Irán ellen lépnek pályára a foci-vb-n.