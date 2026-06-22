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Az egyiptomi válogatott történelmi győzelmet aratott a labdarúgó-világbajnokságon. Az Új-Zéland elleni mérkőzés végén azonban nem csak az örömre volt okuk az afrikaiaknak, ugyanis az egyik játékosuk a foci-vb legijesztőbb sérülését szenvedte el.

Az egyiptomi válogatott 92 évnyi várakozás után először nyert mérkőzést foci-vb-n, Mohamed Szalahék 3-1-re győztek Új-Zéland ellen. A 85. percben éppen a Liverpool legendáját váltotta a pályán Hoszám Abdelmagíd, ám a 25 éves védőt a hosszabbításban sérülés miatt le kellett cserélni.

Ijesztő sérülést szenvedett az egyiptomiak játékosa a foci-vb-n
Ijesztő sérülést szenvedett az egyiptomiak játékosa a foci-vb-n
Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokkoló sérülés a foci-vb-n

Abdelmagíd egy szögletet követően fejsérülést szenvedett az egyiptomi tizenhatoson belül, miután az ellenfele könyökének ütközött. Az eset után hosszabb ideig ápolták a pályán, majd le is kellett cserélni. A beszámolók szerint a bal szeme alatt gyorsan jelentős duzzanat alakult ki, a játékos szemmel láthatóan zavart állapotban hagyta el a pályát. 

A hírek szerint Abdelmagíd agyrázkódást szenvedhetett, és feltűnő monokli keletkezett a bal szeme körül.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 21: Hossam Abdelmaguid #4 of Egypt reacts after sustaining a left eye injury during the FIFA World Cup 2026 Group G match between New Zealand and Egypt at BC Place Vancouver on June 21, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az egyiptomiak védője csúnya sérülést szenvedett
Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az új-zélandiak játékosa, Michael Boxall nem szándékosan könyökölte le riválisát, akit ettől függetlenül a becserélése után nem sokkal le kellett hozni a pályáról a 99. percben.

Az egyiptomiak a csoportkör utolsó fordulóját az élről várhatják a G jelű négyesben, Szalahék legközelebb Irán ellen lépnek pályára a foci-vb-n.

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