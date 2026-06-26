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Komoly belső feszültség alakult ki az uruguayi válogatottnál a Spanyolország elleni sorsdöntő világbajnoki mérkőzés előtt. Dél-amerikai és spanyol sajtóértesülések szerint több meghatározó játékos is nyíltan szembefordult Marcelo Bielsa szövetségi kapitánnyal a foci-vb-n.

Az elégedetlen futballisták között olyan kulcsjátékosok neve is felmerült, mint Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur vagy éppen a Real Madrid sztárja, Federico Valverde. A játékosok állítólag külön találkozót kezdeményeztek Bielsával, hogy kifejezzék aggályaikat a foci-vb-n nyújtott eddigi szereplésükkel kapcsolatban.

Marcelo Bielsa lenne a felelős, amiért az uruguayi válogatott gyengén szerepel a foci-vb-n?
Marcelo Bielsa lenne a felelős, amiért az uruguayi válogatott gyengén szerepel a foci-vb-n?
Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU

Balhé a foci-vb-n: az uruguayi játékosok fellázadtak Marcelo Bielsa ellen

A konfliktus egyik legfontosabb oka a tréningek intenzitása. 

A futballisták úgy vélik, hogy a rendkívül megterhelő edzésmunka több sérüléshez is hozzájárult, 

miközben a csapat már így is nehéz helyzetbe került a csoportkörben. Uruguay két döntetlennel kezdte a tornát, ezért a spanyolok elleni összecsapás gyakorlatilag élet-halál kérdéssé vált.

A másik komoly nézeteltérés taktikai kérdésekből fakadt. Több játékos szerint Spanyolország ellen óvatosabb, mélyebben védekező futballra lenne szükség, amely gyors kontrákra épülne. Bielsa azonban eddig ragaszkodott saját filozófiájához: magas letámadást, intenzív játékot és kezdeményező futballt várt el csapatától.

Marcelo Bielsa napja meg vannak számlálva az uruguayi válogatottnál?

A hírek szerint Bielsa az összejövetelen hosszú beszédet tartott, és azt állította, hogy a játékosai meg akartak szabadulni tőle, amikor úgy döntött, hogy Luis Suárezt mellőzi, valamint Nahitan Nándezt sem hívja meg a világbajnoki keretbe. 

A találkozón állítólag késsel lehetett vágni a feszültséget, egy idő után néhány játékos faképnél hagyta a trénert. 

A helyzetet az Atlético Madrid védője, José María Giménez próbálta oldani, de nem járt sikerrel.

Az Espectador Deportes rádióállomás értesülései szerint az Uruguayi Labdarúgó-szövetség egyik igazgatója tudott a játékosokat és a kapitányt érintő helyzetről, és a rádiónak azt nyilatkozta, hogy „kevesebb mint egy hónap múlva” Bielsa távozik az uruguayi válogatottól.

A téma nem került szóba a spanyolok elleni csoportmeccs előtti sajtótájékoztatón, amelyen a szövetségi kapitány mellett az uruguayiak csatára, Rodrigo Aguirre jelent meg. Az eset kapcsán a szövetség és Bielsa sem szólalt meg, de várhatóan lesznek még fejlemények, az pedig maga a csoda volna, ha egy esetleges vb-búcsú után a 70 éves szakember maradhatna a posztján.

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