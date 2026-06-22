A Miami Stadionban rendezett foci-vb-meccsen a Zöld-foki-szigetek már a 21. percben meglepte a kétszeres világbajnok Uruguayt: Kevin Pina mintegy 30 méterről elvégzett szabadrúgása utat talált a sorfal között, majd a kapu bal alsó sarkában kötött ki.

A Zöld-foki-szigetek tovább írja a csodát a foci-vb-n

Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uruguay sem bírt a Zöld-foki-szigetekkel a foci-vb-n

Az uruguayiak még a szünet előtt fordítani tudtak. A 44. percben Maxi Araújo közelről fejelt a hálóba, miután Rodrigo Bentancur fejesét még a kapufa hárította, majd a hosszabbításban Agustín Canobbio növelte az előnyt.

Sokan azt hihették, eldőlt a találkozó, ám a torna egyik legnagyobb meglepetéscsapata ismét megmutatta karakterét. A 61. percben egy védelmi hibát kihasználva Hélio Varela egyenlített, ezzel kialakítva a 2–2-es végeredményt.

Uruguay a hajrában nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, ám a Luis Suárez által a lelátóról buzdított dél-amerikaiak nem találtak fogást a hősiesen védekező afrikai csapaton. A döntetlennel a spanyolok elleni pontszerzés után újabb futballnagyhatalom ellen maradt veretlen a Zöld-foki-szigetek.

A mérkőzés legjobbjának Kevin Pinát választották. A gólszerző Hélio Varela a találkozó után így fogalmazott:

Erről álmodtam, de soha nem gondoltam volna, hogy így történik meg. Az első válogatott gólomat a világbajnoki debütálásomon szerezni hihetetlen érzés. Nincsenek szavaim.”

Világbajnokság, 2. forduló, H-csoport

Uruguay–Zöld-Foki-szigetek 2–2 (2–1)

Gólszerző: M. Araújo (44.), Canobbio (45+6.), ill. K. Pina (21.), H. Varela (61.)

Miami Gardens, Miami Stadion, 64 003 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)

Uruguay: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte (De la Cruz, 70.), Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (D. Núnez, 70.). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa

Zöld-Foki-szigetek: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, L. Cabral – K. Pina (L. Duarte, 71.) – Arcanjo (D. Duarte, a szünetben), R. Mendes, Monteiro (Y. Semedo, 80.), G. Rodrigues (H. Varela, 58.) – Benchimol (N. da Costa, 58.). Szövetségi kapitány: Bubista