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Foci-vb 2026

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Két igencsak érdekes eredmény született a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon az éjszaka. A foci-vb egyik legnagyobb szenzációját eddig szolgáltató Zöld-foki-szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett, míg Egyiptom 92 év várakozás után megszerezte története első vb-győzelmét.

A Miami Stadionban rendezett foci-vb-meccsen a Zöld-foki-szigetek már a 21. percben meglepte a kétszeres világbajnok Uruguayt: Kevin Pina mintegy 30 méterről elvégzett szabadrúgása utat talált a sorfal között, majd a kapu bal alsó sarkában kötött ki.

A Zöld-foki-szigetek tovább írja a csodát a foci-vb-n
A Zöld-foki-szigetek tovább írja a csodát a foci-vb-n
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uruguay sem bírt a Zöld-foki-szigetekkel a foci-vb-n

Az uruguayiak még a szünet előtt fordítani tudtak. A 44. percben Maxi Araújo közelről fejelt a hálóba, miután Rodrigo Bentancur fejesét még a kapufa hárította, majd a hosszabbításban Agustín Canobbio növelte az előnyt.

Sokan azt hihették, eldőlt a találkozó, ám a torna egyik legnagyobb meglepetéscsapata ismét megmutatta karakterét. A 61. percben egy védelmi hibát kihasználva Hélio Varela egyenlített, ezzel kialakítva a 2–2-es végeredményt.

Uruguay a hajrában nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, ám a Luis Suárez által a lelátóról buzdított dél-amerikaiak nem találtak fogást a hősiesen védekező afrikai csapaton. A döntetlennel a spanyolok elleni pontszerzés után újabb futballnagyhatalom ellen maradt veretlen a Zöld-foki-szigetek.

A mérkőzés legjobbjának Kevin Pinát választották. A gólszerző Hélio Varela a találkozó után így fogalmazott:

Erről álmodtam, de soha nem gondoltam volna, hogy így történik meg. Az első válogatott gólomat a világbajnoki debütálásomon szerezni hihetetlen érzés. Nincsenek szavaim.”

Világbajnokság, 2. forduló, H-csoport
Uruguay–Zöld-Foki-szigetek 2–2 (2–1)
Gólszerző: M. Araújo (44.), Canobbio (45+6.), ill. K. Pina (21.), H. Varela (61.)
Miami Gardens, Miami Stadion, 64 003 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)
Uruguay: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte (De la Cruz, 70.), Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (D. Núnez, 70.). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa
Zöld-Foki-szigetek: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, L. Cabral – K. Pina (L. Duarte, 71.) – Arcanjo (D. Duarte, a szünetben), R. Mendes, Monteiro (Y. Semedo, 80.), G. Rodrigues (H. Varela, 58.) – Benchimol (N. da Costa, 58.). Szövetségi kapitány: Bubista

Mohamed Szalah vezérletével történelmet írt Egyiptom

A vancouveri BC Place stadionban Új-Zéland kezdett jobban, és a 15. percben Finn Surman fejesével meg is szerezte a vezetést. Az afrikaiak azonban fokozatosan átvették az irányítást, és a második félidőben megfordították a találkozót.

Az egyenlítést az 58. percben Mostafa Zico szerezte, majd kilenc perccel később Mohamed Szalah egy szép támadás végén laposan a kapuba lőtt, megszerezve ezzel a vezetést Egyiptomnak. A hajrában Trezeguet is betalált, így az észak-afrikai válogatott végül 3–1-re nyert.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 21: Mohamed Salah #10 of Egypt celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group G match between New Zealand and Egypt at BC Place Vancouver on June 21, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mohamed Szalahék történelmet írtak
Fotó: FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A siker történelmi jelentőségű, hiszen Egyiptom fennállása során először tudott világbajnoki mérkőzést nyerni. A csapat 92 évvel és 25 nappal az első vb-szereplése után jutott el erre a mérföldkőre.

A találkozó legjobbjának természetesen Mohamed Szalaht választották, aki góljával és vezérszerepével kulcsszerepet játszott a történelmi győzelemben.

A világbajnokság eddigi szakaszában így két olyan történet is tovább íródik, amelyre kevesen számítottak: a Zöld-foki-szigetek továbbra is óriásölőként menetel, míg Egyiptom végre megszerezte első vb-sikerét.

Világbajnokság, 2. forduló, G-csoport
Új-Zéland-Egyiptom 1–3 (1–0)
Gólszerző: Surman (15.), ill. Ziko (58.), Szalah (67.), Trézéguet (82.)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Omar al-Ali (emírségekbeli)
Új-Zéland: Crocombe – Payne (Bindon 85.), Surman, Boxall, Cacace (Randall 76.) – Bell, Stamenic – McCowatt (Old, 66.), Singh (Thomas 76.), Just (De Vries 85.) – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
Egyiptom: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Rabia 41.), El-Fatuh – Attia, Lasin – Ziko (Abdelkarim 76.), Szalah (Abdelmagid 85., helyette: Abdelmonem 90+9.), Asur (Zizo 85.) – Marmus (Trézéguet 76.). Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

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