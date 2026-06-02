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Minden idők legalacsonyabb színvonuló világbajnoksága vár ránk? Június 11-én kezdetét veszi a foci-vb, amelyen először lesz 48 csapat. A FIFA létszámbővítését rengetegen kritizálják, mivel a felduzzasztott mezőnybe nagy részben olyan csapatok kerültek be, amelyek nem ütik meg a legmagasabb szintet. Erre adott ékes bizonyítékot a Kanada-Üzbegisztán felkészülési mérkőzés, melyen szürreális megmozdulásokat produkált mindkét vb-szereplő csapat.

A 48 csapatos foci-vb-t rengeteg szurkoló kritizálja, ugyanis a mezőny plusz 16 csapattal való felduzzasztása korántsem szolgálja a játék színvonalának emelkedését. 

Kanada és Üzbegisztán válogatottja is ott lesz a foci-vb-n
Kanada és Üzbegisztán válogatottja is ott lesz a foci-vb-n
Fotó: Jeff Vinnick/Getty Images North Americe via AFP

A június 11-én kezdődő tornán olyan nemzetek is megmérettetik magukat, mint Curaçao, Haiti, Irán, Irak, Jordánia, Katar, Kanada, Panama, Új-Zéland, Zöld-foki-szigetek vagy éppen Üzbegisztán. 

Minden idők legviccesebb foci-vb-je jön?

A fent említett országok válogatottjai közül egyik sincs benne az első 50-ben a FIFA-világranglistán, mégis ott lesznek a labdarúgás csúcsát jelentő tornán. 

Sok szurkoló attól tart, hogy a rengeteg gyenge csapat miatt az idei lehet minden idők legalacsonyabb színvonalú foci-vb-je, amit most prezentált is a társházigazda kanadai válogatott és az üzbég együttes.

A kedd éjjel rendezett találkozón a Eldor Shomurodov, az üzbég csapat támadója egyedül futhatott a kapura, azonban Alphonso Davies, a Bayern München kanadai balhátvédje beérte a török Basaksehir támadóját. 

Davies aztán a szerelés után elhagyta a labdát, majd csapattársa, a hátrasprintelő Derek Cornelius is felborította a Bayern sztárját, így Shomurodov ismét egyedül léphetett ki ziccerben, de az üzbég támadó olyan suta mozdulattal oldotta meg a helyzetét, így labdája méterekkel a kapu mellé ment. 

 

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