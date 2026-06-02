A 48 csapatos foci-vb-t rengeteg szurkoló kritizálja, ugyanis a mezőny plusz 16 csapattal való felduzzasztása korántsem szolgálja a játék színvonalának emelkedését.

Kanada és Üzbegisztán válogatottja is ott lesz a foci-vb-n

Fotó: Jeff Vinnick/Getty Images North Americe via AFP

A június 11-én kezdődő tornán olyan nemzetek is megmérettetik magukat, mint Curaçao, Haiti, Irán, Irak, Jordánia, Katar, Kanada, Panama, Új-Zéland, Zöld-foki-szigetek vagy éppen Üzbegisztán.

Minden idők legviccesebb foci-vb-je jön?

A fent említett országok válogatottjai közül egyik sincs benne az első 50-ben a FIFA-világranglistán, mégis ott lesznek a labdarúgás csúcsát jelentő tornán.

Sok szurkoló attól tart, hogy a rengeteg gyenge csapat miatt az idei lehet minden idők legalacsonyabb színvonalú foci-vb-je, amit most prezentált is a társházigazda kanadai válogatott és az üzbég együttes.

A kedd éjjel rendezett találkozón a Eldor Shomurodov, az üzbég csapat támadója egyedül futhatott a kapura, azonban Alphonso Davies, a Bayern München kanadai balhátvédje beérte a török Basaksehir támadóját.

Davies aztán a szerelés után elhagyta a labdát, majd csapattársa, a hátrasprintelő Derek Cornelius is felborította a Bayern sztárját, így Shomurodov ismét egyedül léphetett ki ziccerben, de az üzbég támadó olyan suta mozdulattal oldotta meg a helyzetét, így labdája méterekkel a kapu mellé ment.