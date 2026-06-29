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Foci-vb 2026

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Az elefántcsonparti labdarúgó-válogatott legjobbja, Yan Diomande közel áll ahhoz, hogy a Paris Saint-Germain csapatához szerződjön. A foci-vb-n szereplő tehetségért a Liverpool is bejelentkezett, de az RB Leipzig visszautasította az angolok ajánlatát.

A foci-vb-n szereplő elefántcsontparti támadó az előző szezon egyik legnagyobb felfedezettje volt Európában, így nem meglepő, hogy több európai sztárcsapat is szeretne lecsapni rá. A Mohamed Szalah utódját kereső Liverpool júniusban 100 millió eurós ajánlatot tett Yan Diomandéért az RB Leipzig csapatának, ám Gulácsi Péter és Willi Orbán klubja ezt visszautasította.

Yan Diomande jelenleg a foci-vb-n szerepel az elefántcsontparti válogatottban
Yan Diomande jelenleg a foci-vb-n szerepel az elefántcsontparti válogatottban
Fotó: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bejelentkezett a PSG a foci-vb sztárjáért 

A francia L'Équipe értesülései szerint jelenleg a Bajnokok Ligája címvédője, a PSG áll a legközelebb ahhoz, hogy szerződtesse a 19 éves tehetséget. 

Yan Diomande is inkább Párizsban folytatná, állítólag már megegyezett a klubbal egy öt évre szóló szerződésről, 

így már csak a két egyesület közötti megállapodás hiányzik. A franciák ráadásul a Liverpool által ajánlott összegnél kevesebbet, 80 millió eurót (és 20 milliós bónuszt) fizetnének a játékosért, de így is jobb pozícióban vannak az érte futó versenyben, mint az angolok.

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A PSG vezetősége komolyan dolgozik az üzlet lezárásán. A klub elnöke, Nasser al-Khelaifi személyesen is részt vesz a tárgyalásokban, és közvetlen kapcsolatban áll a lipcsei vezetőkkel. A jó viszony a két klub között jelentősen megkönnyítheti a megállapodást, a Liverpool pedig kosarat kaphat.

A fiatal támadó a 2025/2026-os szezonban 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott az RB Leipzig színeiben, és a világbajnokságon is az elefántcsontparti válogatott legjobbja. 

Az afrikai csapat számára ugyanakkor komoly erőpróba jön, mivel a legjobb 32 között Norvégiával találkozik kedden. Amennyiben hamarosan véget érne Diomande számára a vb, az jelentősen felgyorsíthatná a jövőjével kapcsolatos tárgyalásokat.

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