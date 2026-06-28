A Fradi június 23. és július 2. között az ausztriai Fieberbrunnban készül az új szezonra, ahol az első edzőmérkőzését az azeri bajnok FK Sabah ellen játszotta. A Ferencváros honlapján kiemelik, hogy a találkozó különleges formátumban, kétszer 60 perces játékrészekkel zajlott, és változékony időjárási körülmények között rendezték meg: a kezdeti hőség később esőbe és lehűlésbe fordult.

A Fradi a magyar válogatott Gruber Zsombor góljával került előnybe

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A Ferencváros az első félidőben a Dibusz – Osváth, Szalai, Gómez, O’Dowda – Keita, Corbu – Gruber, Zachariassen, Acolatse – Yusuf összeállításban lépett pályára. A mérkőzés elején a Sabah veszélyeztetett többször is, Dibusz több nagy védést mutatott be, de a Fradi is fokozatosan felvette a ritmust. A 20. percben megszületett a vezető találat: Acolatse beadása után Gruber Zsombor volt eredményes, ezzel 1–0-ra vezetett a magyar csapat. A félidő hátralévő részében mindkét oldalon akadtak helyzetek, a Sabah gólját les miatt érvénytelenítették, így az első játékrész után is maradt az FTC előnye.

A Fradi kétszer 60 perces felkészülési meccset játszott

A második félidőre teljes sort cserélt Borbély Balázs, és új összeállításban folytatta a csapat: Varga Á. – Cadu, Zohoré, Botka, Nagy O. – Rommens, Kanikovszki – Lisztes, Levi, Szevikjan – Kovacevic. A Fradi rögtön veszélyesen kezdett, Kanikovszki gólt is szerzett, de azt les miatt nem adták meg. A folytatásban Rommens és Kovacevic is helyzetbe került, utóbbi tizenegyest is reklamálhatott volna, de a játékvezető nem ítélt büntetőt.

A hajrában a Sabah is többször veszélyeztetett, a Ferencváros kapuja előtt több nagy helyzet alakult ki, a kapufa is segítette a magyar együttest. A Fradi részéről Arzani és Szevikjan is próbálkozott, de az újabb gól nem született meg. A 110. percben azonban az azeriek egy távoli lövéssel egyenlíteni tudtak, így kialakult az 1-1-es végeredmény.

Felkészülési mérkőzés

Ferencvárosi TC–Sabah FK 1-1 (1-0)

Sportzentrum Wörgl, Ausztria

FTC (első félidő): Dibusz – Osváth, Szalai, Gómez, O’Dowda – Keita, Corbu – Gruber, Zachariassen, Acolatse – Yusuf.

FTC (második félidő): Varga Á. – Cadu, Zohoré (Maiga, 90.), Botka, Nagy O. – Rommens, Levi (Arzani, 90.), Szevikjan (Varga Z., 104.), Lisztes (Szabó Sz., 104.), Kanikovszki – Kovacevic (Bagi, 104.).

gólszerzők: Gruber (20.), illetve Dungus (110.)