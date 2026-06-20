A Fradi június 8-án kezdte meg a felkészülést a 2026/27-es OTP Bank Liga-szezonra Borbély Balázs vezetőedző irányításával. Az első, zártkapus felkészülési mérkőzésen az NB II-es Tiszakécske volt az ellenfél az MVM-Népligeti Edzőközpontban.
Borbély Balázs első mérkőzésén több, kölcsönből visszatérő játékos is lehetőséget kapott a bizonyításra. A találkozó elejétől nagy iramban futballoztak a csapatok, a Ferencváros pedig hamar megszerezte a vezetést Bamidele Yusuf góljával. Ezt követően Varga Zétény, Alekszandar Csirkovics, majd ismét Varga Zétény volt eredményes, míg az első félidő végén Corbu Máriusz is betalált, így a szünetre 5–0-s előnnyel vonulhatott a hazai együttes.
A Fradi már az első félidőben kiütötte a Tiszakécskét
A második félidőre teljes sort cserélt a Ferencváros. A nagy melegben elsősorban küzdelmes játék jellemezte a folytatást, de a zöld-fehérek újabb gólt szereztek, amikor Acolatse beadását Gavriel Kanikovszki értékesítette. A hajrában a Tiszakécske büntetőből szépített, így a mérkőzés 6–1-es ferencvárosi győzelemmel zárult.
Borbély Balázs csapata tehát magabiztos sikerrel kezdte a nyári felkészülési időszakot.
Felkészülési mérkőzés
Ferencvárosi TC – Tiszakécske 6-1 (5-0)
FTC (első félidő): Varga Á. – Szabó, Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf.
FTC (második félidő): Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic.
gólszerzők: Yusuf, Varga Z. 2, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki