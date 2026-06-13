Borbély Balázs magyar bajnokként hagyta ott az ETO FC Győr kispadját, miután elfogadta a Fradi ajánlatát. A 46 éves szakember számára nem ismeretlen terep a Népliget, hiszen 2019 és 2022 között a csapat utánpótlásában tevékenykedett. Éppen ezért az elvárások is hatalmasak vele szemben, a szurkolók pedig már kíváncsian várják, hogy mire lesz képes a magyar rekordbajnok élén.

Borbély Balázs a Fradi edzőkomplexumában

Fotó: Fradi.hu

Mikor mutatkozhat be Borbély Balázs a Fradi élén?

Nos, a Csakfoci.hu információi szerint erre hamarosan sor kerülhet, ugyanis a Ferencváros a jövő héten felkészülési mérkőzést játszik. Mint írják, a forgatókönyv nemrégiben változott meg, így Borbély az NB II-es Tiszakécske ellen mérheti fel először csapata teljesítményét.

Ez a találkozó, amit hazai környezetben rendez a Fradi, kiváló alkalom lesz arra, hogy még az ausztriai edzőtábor előtt felmérje a focisták fizikai állapotát.