Hihetetlen drámával ért véget a labdarúgó NB I 2025-2026-os idénye, amely végén nem a Fradi, hanem az ETO lett az aranyérmes. A Győr egy Kisvárda elleni sikerrel biztosította be bajnoki címét, ezzel együtt pedig azt a jogot is, hogy elinduljon a BL-selejtezőben. A Ferencváros a második helyen zárt, mellé pedig behúzta a Magyar Kupát is, azonban Robbie Keane így is távozott a csapattól.

Borbély Balázs lett a Fradi edzője

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A Fradi megszerezte a magyar bajnokot

Az ETO FC Győr némiképp váratlanul, pénteken jelentette be, hogy Borbély Balázs távozik a csapat éléről, miután elfogadta a Ferencváros megkeresését. A dunaszerdahelyi születésű szakember Kondás Elemér 2014-es debreceni sikere óta az első magyar edző, aki bajnoki címre vezette csapatát a magyar bajnokságban, ezt pedig a fővárosi zöld-fehérek élén próbálhatja majd megismételni.

Megérkezett új vezetőedzőnk, Borbély Balázs! Mindent bele! Sok sikert a Fradiban!

− olvasható Kubatov Gábor klubelnök Facebook-oldalán.

Borbély Balázs játékosként is komoly nemzetközi karriert futott be, hiszen az Artmedia Petrzalka csapatkapitányaként a Bajnokok Ligájában is megmutathatta magát, de később Németországban, Romániában és Cipruson is futballozott a 15-szörös szlovák válogatott. Edzőként 2019 és 2022 között a Ferencvárosnál is tevékenykedett, amely soraiban az NB III-as csapatot is vezette. Mint írták, Borbély kinevezése az elmúlt évek egyik legizgalmasabb edzőváltása a magyar futballban.

Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk. Azért esett Borbély Balázsra a választás, mert ismerjük testközelből is, sok időt itt töltött a Ferencvárosnál, és láttuk már akkor is, hogy milyen tehetséges edző, amikor az U17-es, az U19-es korosztálynál és a második csapatunknál dolgozott”

− idézte Hajnal Tamás sportigazgatót a fradi.hu.

„Nagyon jó érzés. Rögtön, ahogy beléptem az edzőközpontba, a Népligetbe, éreztem, hogy jó helyen vagyok, hazatértem. Látok pár új dolgot, pár felújított pályát, területet, öltözőt, de lényegében a miliő, a hangulat a régi − fogalmazott Borbély, akinek a célja, hogy a lehető legsikeresebben szerepeljen. − Van egy elképzelésem, van egy játékstílusom, amit szeretnék, hogy a csapat képviseljen.

Ellenféként mindig tiszteltem a Ferencvárost, a dolgunk az, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze belőlük.”