Rejtélyes üzenettel búcsúzott a Fraditól Stefan Gartenmann, aki a jelek szerint még szívesen maradt volna a zöld-fehér klubnál.

Rejtélyes üzenettel búcsúzott a Fraditól a válogatott focista, Stefan Gartenmann

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Miért távozott Stefan Gartenmann a Fraditól?

„Véget ért az időszakom a Fradinál.

Bárcsak még sok éven át maradhattam volna ennél a csodálatos klubnál, de a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogyan azt az ember elképzeli. Az előző idény végén minden fájdalom és kockázat ellenére pályára lépni nehéz volt, és később meg is fizettem ennek az árát,

de semmit sem csinálnék másképp, mert megszereztük a 36. bajnoki címet, ami nagyon sokat jelentett számomra. Köszönöm, hogy képviselhettem ezt a gyönyörű, nagy múltú klubot. Budapesten játszottam pályafutásom legjobb futballját, és a Ferencváros mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben. Minden jót kívánok! Budapest mindig zöld-fehér marad! Hajrá, Fradi!” – írta Gartenmann.

A svájci és dán állampolgársággal is rendelkező középhátvéd 2024 nyarán érkezett a Ferencvároshoz a dán Midtjyllandtól. Már első idényében alapemberré vált: előbb Pascal Jansen, majd Robbie Keane is rendszeresen számított rá. A 2024–2025-ös szezonban összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett, és bajnoki címet ünnepelhetett a zöld-fehérekkel.

Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően meghívót kapott a svájci válogatottba is, ahol be is mutatkozhatott.

Pályafutását azonban megtörte egy súlyos sérülés, amely miatt a 2025–2026-os idény nagy részét kénytelen volt kihagyni. Utolsó emlékezetes ferencvárosi mérkőzését 2025. november 1-jén játszotta az MTK ellen, amikor sérülten is betalált.

Erre utalhatott a posztjában. S ezzel különösen emlékezetessé téve búcsúját a klub mezében. A szezon végén ugyanakkor még a MOL Magyar Kupa megnyerésének is örülhetett.

Gartenmann összesen 64 tétmérkőzésen szerepelt a Ferencvárosban, öt gólt szerzett, egy bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, valamint tagja volt annak a csapatnak is, amely bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.

A védő búcsúszavai alapján egyértelmű: bár pályafutása új fejezethez érkezett, a Ferencváros örökre különleges helyet foglal majd el a szívében.