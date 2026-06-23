A Fradi június eleje óta Budapesten készült a közelgő 2026/2027-es idényre, most azonban Fieberbrunn felé vette az irányt, ahol július 2-ig folytatja a munkát.

A Fradi útnak indult az ausztriai edzőtáborba

Fotó: fradi.hu

Az edzőtábor programjában a napi edzések mellett két felkészülési mérkőzés is szerepel. A Borbély Balázs vezetőedző irányításával dolgozó szakmai stáb összesen harminc játékossal utazott el az ausztriai edzőtáborba.

Lisztes Krisztián a Fradi játékosa marad?

A keretből több ismert játékos is kimaradt: a francia Ibrahim Cissé, a lett Cebrail Makreckis, a brazil Júlio Romao, a balhátvéd Nagy Barnabás, a sérült Ötvös Bence, valamint a haiti válogatottal világbajnokságon szereplő Lenny Joseph sem tartott a csapattal.

A kölcsönből visszatérők közül ugyanakkor több játékos is bekerült az utazó keretbe: az ausztrál Daniel Arzani, az örmény Edgar Szevikjan és a szerb Alekszandar Csirkovics is lehetőséget kapott. Szintén a csapattal tartott a szombaton szerződtetett elefántcsontparti védő, Nathan Zohoré.

Lisztes Krisztián lehet, hogy a Fradi játékosa marad?

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Érdekesség, hogy bár Lisztes Krisztián kölcsönszerződése hivatalosan június 30-ig él, ennek ellenére ő is a csapattal tartott az edzőtáborba. A 21 éves támadó az idei szezont a Frankfurt kölcsönjátékosaként töltötte a Fradinál, azonban a kölcsönszerződés lejárta után hivatalosan vissza kellene térnie a német csapathoz. Ennek fényében rendkívül meglepő, hogy Lisztes a Fradival tartott az ausztriai edzőtáborba.

A Fradi edzőtáborozó kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Őri Levente

Védők: Gómez Mariano, Nathan Zohoré, Osváth Attila, Botka Endre, Szalai Gábor, Toon Raemaekers, Nagy Olivér

Középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Corbu Máriusz, Bagi Ádám, Cadu, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Habib Maiga, Philippe Rommens

Támadók: Elton Acolatse, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Daniel Arzani, Franko Kovacevic, Gruber Zsombor, Alekszandar Csirkovics, Varga Zétény, Edgar Szevikjan, Szabó Szilárd, Lisztes Krisztián

