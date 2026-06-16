Az európai szövetség nyoni központjában tartott keddi sorsoláson eldőlt az is, hogy a Fradi idegenben, Újvidéken kezdi meg a szerb csapat elleni a párharcot.

Az első mérkőzés július 9-én, a visszavágóra egy héttel később kerül sor a Groupama Arénában.

A Fradinak négy párharcot kell nyernie a főtáblás szerepléshez

Fotó: Kurucz Árpád

A Fradival együtt csupán 12 csapat volt érdekelt a sorsolásban, Borbély Balázs együttese kiemeltként kapta ellenfélnek a magyar válogatott Szűcs Kornél csapatát.

A Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene sikerrel vennie, de ha nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja.

A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban. Továbbjutás esetén olyan komoly játékerőt képviselő csapatokkal is szembe kerülhet a Ferencváros, mint a török Besiktas vagy a holland Twente.