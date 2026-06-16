Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó NB I-ben ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros ellenfelet kapott az Európa-liga-selejtezőben. Borbély Balázs csapatának a szerb Vojvodina együttesén kell majd túljutnia az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

Az európai szövetség nyoni központjában tartott keddi sorsoláson eldőlt az is, hogy a Fradi idegenben, Újvidéken kezdi meg a szerb csapat elleni a párharcot.

Az első mérkőzés július 9-én, a visszavágóra egy héttel később kerül sor a Groupama Arénában.

Ferencvárosi TC - Zalaegerszeg, FTC, Fradi, Ferencváros, ZTE, Zalaegerszegi TE FC, MOL Magyar Kupa, MOLMagyarKupa, döntő, Puskás Aréna, Budapest, 2026.05.09.
A Fradinak négy párharcot kell nyernie a főtáblás szerepléshez
Fotó: Kurucz Árpád

A Fradival együtt csupán 12 csapat volt érdekelt a sorsolásban, Borbély Balázs együttese kiemeltként kapta ellenfélnek a magyar válogatott Szűcs Kornél csapatát.

A Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene sikerrel vennie, de ha nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja.

A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban. Továbbjutás esetén olyan komoly játékerőt képviselő csapatokkal is szembe kerülhet a Ferencváros, mint a török Besiktas vagy a holland Twente.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!