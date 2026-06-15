A magyar bajnoki ezüstérmes Ferencváros az elmúlt években az Európa-liga és a BL főtáblájára is feljutott, 51.250-es UEFA-koefficienssel rendelkezik. Ennek köszönhetően a Fradi már az első körben kiemelt lesz, vagyis papíron gyengébb ellenfelet kaphat.

A Fradi kiemelt lesz az El-selejtezőben

Fotó: Kurucz Árpád

Ellenfelet kap a Fradi az El-selejtezőben

A Fradi számára több kelet- és közép-európai klub is szóba jöhet, köztük olyanok, amelyek már rutinos szereplői az európai kupaporondnak, illetve olyanok is, amelyek meglepetéscsapatként okozhatnak gondot. A hat lehetséges rivális közül négy is szomszédországbeli, vagyis az utazás szempontjából akár kedvezhet is a sorsolás – derült ki a klub tájékoztatásából.

Ezeket az ellenfeleket kaphatja a Fradi az Európa-ligában:

MSK Žilina (Szlovákia)

Vojvodina Novi Sad (Szerbia)

Universitatea Cluj (Románia)

NK Aluminij (Szlovénia)

Derry City (Írország)

IF Vestri (Izland)

Borbély Balázs együttese tehát elkerülte a legnagyobb nevű csapatokat ebben a szakaszban, ugyanakkor több olyan együttes is akad a listán, amely a saját bajnokságában stabil élcsapatnak számít. A Szlovák Kupa győzteseként induló Zsolna (MSK Zilina) negyedik helyen zárt a bajnokságban, de szintén kemény ellenfél lehet a szerb élvonalban ezüstérmes újvidéki FK Vojvodina, amelyik az utolsó fordulókban megelőzte a nagy múltú Partizant is.

A kisebbik kolozsvári csapat, az FC Universitatea Cluj története legjobb szezonját produkálva a román bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szerzett. A szlovén kupagyőztes NK Aluminij az előző idényben újoncként hetedik helyen zárt, ugyanakkor megnyerte a Szlovén Kupát, ezzel kiharcolva a nemzetközi kupaindulás jogát. A zöld-fehérek számára kedvező lenne, ha a keddi sorsoláson az Aluminij együttesét kapná, hiszen a magyar határtól mindössze 80 kilométerre lévő Kidricevóig kellene csak utaznia a Fradinak.

Szintén a lehetséges ellenfelek között van az ír ezüstérmes Derry City FC, valamint az izlandi IF Vestri – utóbbi van a legtávolabb. A mindössze 4 ezer lakosú Ísafjarðarbær csapata felemás szezont tudhat maga mögött, hiszen története során először elhódított az Izlandi Kupát, de a bajnokságban az utolsó előtti, 11. helyen zárt, így kiesett az élvonalból.