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Gómez Mariano karrierjének első trófeáját nyerte Magyarországon, ezt pedig kellőképpen meg is ünnepelte. A Fradi Argentínából érkezett védője májusban a magyar állampolgárságot is megkapta, és nagyon úgy néz ki, tetszik neki a budapesti élet.

Gómez Mariano és a Fradi májusban, az 5-0-ra megnyert Újpest elleni derbi előtt jelentették be, hogy a 27 éves védő az argentin és a spanyol után a magyar állampolgárságot is megkapta. Esetéről, valamint egy lehetséges válogatottságról több cikk is született, de ami biztos, hogy a Magyar Kupa-sikerrel pályafutása első trófeáját tehette be a vitrinbe.

Gómez Mariano január óta a Fradi játékosa
Gómez Mariano január óta a Fradi játékosa
Fotó: fradi.hu

Fradis tetkót készített a honosított sztár

A Ferencváros szerdán megjelent Facebook-bejegyzésében Gómez Mariano látható, amint vadonatúj tetoválását mutatja be a szurkolóknak. Az alkotás a Magyar Kupát ábrázolja és a dátumot.

Korábban még nem nyertem semmit, ez volt az első címem, mióta itt vagyok. Budapest csodálatos, nagyon jól érzem magam a klubnál”

− mondja a videóban a Fradi védője, aki bizonyára hamar beilleszkedett.

„Szeretem a csapattársaim és a szurkolókat. Amikor megszereztük a kupát, akkor már tudtam, hogy ezt a tetkót meg akarom csináltatni. Ez most már életem végéig elkísér majd.”

Gómez Mariano januárban igazolt a zöld-fehérekhez, akik mezét azóta 21 tétmérkőzésen húzta magára, s védőként négy gólt is szerzett. Egyelőre nem tudni, hogy meddig szól a szerződése a fővárosiakkal.

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