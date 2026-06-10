Gómez Mariano és a Fradi májusban, az 5-0-ra megnyert Újpest elleni derbi előtt jelentették be, hogy a 27 éves védő az argentin és a spanyol után a magyar állampolgárságot is megkapta. Esetéről, valamint egy lehetséges válogatottságról több cikk is született, de ami biztos, hogy a Magyar Kupa-sikerrel pályafutása első trófeáját tehette be a vitrinbe.

Gómez Mariano január óta a Fradi játékosa

Fotó: fradi.hu

Fradis tetkót készített a honosított sztár

A Ferencváros szerdán megjelent Facebook-bejegyzésében Gómez Mariano látható, amint vadonatúj tetoválását mutatja be a szurkolóknak. Az alkotás a Magyar Kupát ábrázolja és a dátumot.

Korábban még nem nyertem semmit, ez volt az első címem, mióta itt vagyok. Budapest csodálatos, nagyon jól érzem magam a klubnál”

− mondja a videóban a Fradi védője, aki bizonyára hamar beilleszkedett.

„Szeretem a csapattársaim és a szurkolókat. Amikor megszereztük a kupát, akkor már tudtam, hogy ezt a tetkót meg akarom csináltatni. Ez most már életem végéig elkísér majd.”

Gómez Mariano januárban igazolt a zöld-fehérekhez, akik mezét azóta 21 tétmérkőzésen húzta magára, s védőként négy gólt is szerzett. Egyelőre nem tudni, hogy meddig szól a szerződése a fővárosiakkal.