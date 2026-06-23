A Fradi klubvezetője szerint egyelőre nehéz megmondani, milyen következményekkel járhat a Ferencváros számára a politikai változás, mivel a klub költségvetése sportévről sportévre készül, és még nem ismert az új kormányzat sportfinanszírozással kapcsolatos elképzelése.
Nagy bajba került a Fradi?
Kubatov Gábor ugyanakkor a Blikknek adott interjújában elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol az új sportállamtitkárral, akivel a nyár folyamán találkozik majd, hogy tisztázzák a legfontosabb irányokat. A
Ferencváros elnöke szerint jelenleg számos bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést. Ilyen például az úgynevezett „magyarszabály” jövője, amely egyes, időközben magyar állampolgárságot szerzett játékosok státuszát is érintheti.
„Van egy elvi álláspontom, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem túl tisztességes. Ez a politikában is igaz, meg a sportban is” – fogalmazott.
Kubatov a televíziós közvetítési jogokból származó bevételek elosztását is igazságtalannak tartja. Szerinte miközben a tavalyi idény harminc legnézettebb televíziós mérkőzéséből huszonkilenc a Ferencváros meccse volt, a klub mégis ugyanakkora részesedést kap a közvetítési bevételekből, mint más egyesületek.
Hozzátette, hogy a Szerencsejáték Zrt. és az MVM támogatásainak jövője szintén kérdéses, miközben a Ferencváros közel háromezer sportolót és mintegy háromszáz edzőt foglalkoztat.
A futballcsapat működésében már most komoly változások várhatók. Kubatov elárulta, hogy a jelenlegi negyvennél is nagyobb játékoskeretet körülbelül harmincfősre kell szűkíteni.
A klub az elmúlt években tudatos játékospolitikát folytatott: fiatal vagy olcsóbban megszerezhető futballistákba fektetett, akiket kölcsönadott, fejlesztett, majd értékesített. Az elnök szerint ez a modell sikeresnek bizonyult.
Amióta Hajnal Tomival dolgozunk, azóta összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk”
– mondta.
A többi sikeres szakosztály jövőjét illetően ugyanakkor jóval optimistább. A férfi és női vízilabdacsapat, valamint a női kézilabdacsapat költségvetése elsősorban szponzori forrásokra épül, ezért Kubatov szerint ezek működése nincs veszélyben.
Úgy véli, nehezen elképzelhető, hogy az új kormányzat ne tartaná fontosnak azokat a nemzetközi sikereket és nemzeti büszkeséget, amelyeket ezek a csapatok hoznak Magyarországnak.
Az interjúban szóba került a sokat vitatott Fradiváros-projekt is. Az Állami Számvevőszék korábban hűtlen kezelés gyanúja miatt továbbította a rendőrségnek egy szurkolói beadványt, amely a beruházással kapcsolatos kérdéseket vetett fel.
Kubatov szerint azonban a Ferencváros működése szigorú ellenőrzés mellett zajlik, és minden döntést felügyelőbizottság vizsgál.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a Fradiváros egy alaposan előkészített, komoly szakmai munka eredményeként létrejött projekt volt, amelynek megvalósítását végül a háború nyomán kialakult gazdasági helyzet akadályozta meg.
Elmondása szerint az európai gazdasági nehézségek miatt számos magyarországi fejlesztést leállítottak, köztük ezt a beruházást is, mivel még nem rendelkezett megnyitott építési naplóval.
A Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van”
– jelentette ki.
Kubatov hozzátette, hogy minden vizsgálat és esetleges nyomozás elé nyugodtan, teljes transzparenciával áll, mert meggyőződése szerint sem neki, sem a klub vezetésének nincs félnivalója.
A Ferencváros vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a távozásáról is részletesen beszélt. Elmondása szerint az ír szakemberrel őszinte egyeztetést folytattak, amely során világossá tették számára, hogy a következő idényben kisebb játékoskerettel és csökkentett bérköltséggel kellene dolgoznia.
Kubatov szerint a klub nem tud majd átigazolási díjat fizetni új játékosokért, kizárólag szabadon igazolható futballisták érkezhetnek. A döntést végül Keane hozta meg.
Nem tudunk igazolni pénzért, csak ingyen igazolható játékost, és neki kellett eldöntenie, ilyen helyzetben marad-e velünk, vagy sem”
– mondta az elnök.
Kubatov ugyanakkor méltatta az ír szakember munkáját, aki korábban Izraelben bajnoki címet nyert, majd a Ferencvárossal magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett. Úgy véli, Keane edzői karrierje felfelé ível, ezért érthető volt, hogy nem akarta kockáztatni a fejlődését egy szűkösebb lehetőségeket kínáló időszakban.
Az interjú végén saját jövőjéről is beszélt. Bár az őszi tisztújításon várhatóan ismét elindul a Ferencváros elnöki posztjáért, hangsúlyozta, hogy számára mindig a klub érdeke az első.
Kijelentette: amennyiben a Ferencváros számára az lenne a legjobb megoldás, hogy egy megfelelő befektető, tulajdonos vagy támogató vegye át a vezetést, kész lenne hátrébb lépni.
„Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerülne ide, aki méltó erre a posztra, természetesen hátrébb tudnék lépni” – fogalmazott.
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