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Kár érte. A labdarúgó NB I-ben szerepelő Fradi sztárja, Lenny Joseph ugyan ünnepelhette Haiti első világbajnoki gólját 52 év után, a FIFA utólag mégis megfosztotta a találattól. A Marokkó elleni csoportmérkőzésen (4-2) ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség végül úgy döntött, hogy a labda nem Joseph góljaként, hanem Yassine Bono öngóljaként kerül be a hivatalos jegyzőkönyvbe.

A találkozó 10. percében Haiti remek akciót vezetett: Jean-Kevin Duverne laposan tette középre a labdát, amelyre a Fradi játékosa, Lenny Joseph érkezett, és egy látványos sarokmozdulattal próbálta a kapuba juttatni. Elsőre úgy tűnt, hogy a Fradi támadója szerezte meg a vezetést hazájának, ráadásul ezzel Haiti első vb-gólját lőtte 1974 óta.  

Sokáig úgy tűnt, hogy a Fradi sztárja, Lenny Joseph gólt lőtt a foci-vb: aztán jött a FIFA döntése
Sokáig úgy tűnt, hogy a Fradi sztárja, Lenny Joseph gólt lőtt a foci-vb: aztán jött a FIFA döntése
Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért vette el a FIFA a Fradi-támadótól a gólt?

A FIFA hivatalos összefoglalójában így írta le az esetet:

„Lenny Joseph merész mozdulattal, sarokkal ért bele a labdába. 

A labda végül a marokkói kapusról, Yassine Bonoról pattant a hálóba, ami azonban nem vett el semmit abból az örömből, hogy Haiti 52 év után ismét világbajnoki gólt szerzett.”

A mérkőzés közben még Joseph neve szerepelt a gólszerzők között, később azonban a FIFA felülvizsgálta az esetet, és öngólnak minősítette a találatot.  

Miért változtatták meg a döntést?

A futballban a góljóváírás egyik legfontosabb alapelve, hogy megvizsgálják: az eredeti lövés vagy érintés kapura tartott-e. A FIFA korábbi irányelvei szerint, ha a támadó próbálkozása nem a kapu felé halad, és csak egy védő vagy a kapus érintése miatt köt ki a hálóban, akkor a találat öngólnak számít. Viszont ha a labda eredetileg is kapura ment volna, a gólt a támadó kapja meg, még akkor is, ha útközben megpattan valakin.  

A Reuters beszámolója szerint Joseph sarokkal továbbított labdája valójában nem a kapu felé tartott, hanem a marokkói kapus hátáról pattant be. Emiatt jutott arra a FIFA, hogy a gólhoz döntően Bono szerencsétlen érintése kellett, így hivatalosan öngólként kellett elkönyvelni az esetet.  

Ezt támasztja alá a Sky Sports élő közvetítésének hivatalos eseménylistája is, amely szerint Joseph közeli kísérlete a kapu jobb oldala mellett haladt volna el, mielőtt a kapusról a hálóba került.  

A történelemkönyvekbe így is bekerült

Bár Joseph neve végül lekerült a gólszerzők közül,

 a jelenet jelentőségéből ez semmit sem von le. A találat így is Haiti első világbajnoki gólja lett 52 év után, ráadásul a Ferencváros támadója kulcsszerepet játszott az akcióban.  

A statisztikákban tehát Bono öngólja szerepel majd, a haiti szurkolók emlékezetében azonban alighanem sokáig úgy marad meg a jelenet, mint az a pillanat, amikor Lenny Joseph sarokkal megtréfálta a marokkói védelmet, és elindította a történelmi ünneplést Atlantában a foci-vb-n.

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