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Haiti válogatottja magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott Új-Zéland ellen egy felkészülési mérkőzésen, amelyet az Inter Miami otthonában rendeztek – abban a stadionban, ahol általában Lionel Messi jelenti a fő attrakciót. Ám ezúttal a hős egy Fradi-játékos, név szerint Lenny Joseph volt.

A Fradi-szurkolók és a Ferencváros játékosa, Lenny Joseph számára is örökké emlékezetes marad ez a nap.

A Fradi sztárja, Lenny Joseph góllal debütált Haiti válogatottjában
A Fradi sztárja, Lenny Joseph góllal debütált Haiti válogatottjában 
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Góllal debütált a válogatottban a Fradi focistája

A találkozó nem indult zökkenőmentesen: a kezdést mintegy fél órával el kellett halasztani a stadion környékén tomboló vihar miatt. Amint azonban elindult a játék, Haiti egyértelmű fölénybe került, és végig dominálta a mérkőzést.

A karibi válogatott már az első félidőben is betalált, a fordulás után pedig további három góllal biztosította be a fölényes sikert. A 4–0-s végeredmény komoly önbizalmat adhat a közelgő világbajnoki szereplés előtt.

A meccs legfontosabb története egy magyar érdekeltség volt: a Ferencváros támadója, Lenny Joseph először lépett pályára Haiti színeiben, és rögtön emlékezetes debütálást produkált – a második gólt ő szerezte.

Nagyon jó volt hazai pályán játszani ma"

 – jegyezte meg mosolyogva Sébastien Migné, Haiti szövetségi kapitánya. Az országban uralkodó állapotok miatt Haiti egyetlen meccsét sem játszhatta otthon a selejtezősorozatban, ugyanakkor a Miamiban élő haiti szurkolók erőteljesen buzdították Josephéket.

A 1974 után másodszor foci-vb-re készülő Haiti kerete így egy új, gólerős opcióval bővült. Joseph a torna csoportmeccsein is szerepet kaphat: Skócia ellen Foxborough-ban, Brazília ellen Philadelphiában, majd Marokkó ellen Atlantában léphet pályára.

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