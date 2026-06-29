Tavaly augusztusban jelentette be a Fradi, hogy ifjabb Lisztes Krisztián kölcsönbe visszatért a férfi labdarúgó csapathoz a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttól. A 21 éves játékosra azonban sokáig nem számíthatott a szakmai stáb egy sérülés miatt, először október 29-én a Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert MOL Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára a szezonban.

Ifjabb Lisztes Krisztián marad a Fradiban

Fotó: FTC hivatalos Facebook-oldala

A Fradi továbbra is számít Lisztes Krisztiánra

Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője az ausztriai edzőtáborba utazó keretben is számolt Lisztessel, most pedig eldőlt, hogy a 2026/27-es szezonban ismét a Ferencvárosban futballozik kölcsönben.

"Nagyon örülünk, hogy sikerült a Frankfurttal megegyeznünk és további egy évre kölcsön venni Krisztiánt. Nagyon bízunk benne, hogy ez az év most már mindenki számára arról fog szólni, hogy szakmailag is sokat hozzátesz majd a csapat sikereihez. Kiváló képességekkel rendelkezik, vezetőedzőnk, Borbély Balázs is jól ismeri régről, tudja, hogy milyen potenciál van benne, mire képes. Azon leszünk, hogy ezt maximálisan kihozzuk belőle és ezt újra a pályán minél többször meg tudja mutatni. Krisztián jól dolgozik most a felkészülési időszakban is, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy ezt hamarosan a pályán a szurkolók is látják majd" – nyilatkozta a Fradi Médiának a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás.