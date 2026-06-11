Miután hivatalossá vált, hogy a labdarúgó NB I névadó szponzora az OTP Bank lesz, most újabb sajtóértesülés látott napvilágot, amely több élvonalbeli csapatot is érint. A tervek szerint megszűnik a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiemelt premizálása, vagyis már nem jár külön pénz a nemzetközi kupaporondon vitézkedő magyar együtteseknek, így többek között a Fradinak sem.

A Fradi a mögöttünk hagyott idényben elképesztő menetelést mutatott be az Európa-ligában

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Mekkora probléma ez a Fradinak?

Mint ismert, az MLSZ éveken jelentős pénzügyi bónusszal jutalmazta azokat a csapatokat, amelyek valamelyik európai kupasorozat csoportkörébe, majd később a ligafázisába jutottak.

A Bajnokok Ligája-szereplésért 500 millió forint, az Európa-ligáért 300 millió, míg a Konferencialigáért 200 millió támogatást kaptak a csapatok.

Ennek a legnagyobb nyertese a Ferencváros volt, amely az utóbbi években rendre UEFA-főtáblára került, azonban a Csakfoci.hu úgy tudja, hogy ez a fajta extra juttatás megszűnhet. Mint írják, a 2026-2027-es idénytől kezdve ez a konstrukció megszűnik, így a nemzetközi porondon induló magyar együttesek már nem számíthatnak erre a külön „MLSZ-prémiumra”. Mindez azt is jelenti, hogy a csapatok kizárólag az UEFA által biztosított díjazásban részesülnek, amennyiben sikeres a kupaszereplés.

A következő idényben négy magyar csapat indulhat az európai kupaporondon: az ETO FC Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Ferencváros az Európa-ligában, míg a Paks és a Debreceni VSC a Konferencialigában próbálhatja kiharcolni a főtáblás szereplést.