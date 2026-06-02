A most 30 éves Nagy Ádám 2015 májusában mutatkozott be a Fradiban, egy évvel később pedig már alapember volt Bernd Strock válogatottjában, amely a nyolcaddöntőig jutott a franciaországi Európa-bajnokságon.

Nagy Ádám tíz évvel ezelőtt, a Fradiból robbant be a magyar válogatottba

A 2016-os Eb-n Nagy Ádám a magyar válogatott egyik legjobbja volt, így a torna után lecsapott rá a Serie A-ban szereplő Bologna.

Nagy Ádám tíz év után visszatérhet a Fradiba

A középső középpályás az elmúlt tíz évet légiósként töltötte, a Bologna után megfordult az angol másodosztályban szereplő Bristol City együttesénél, majd a kétéves angliai kitérő után visszatért Olaszországba.

Nagy Ádám két és fél évet futballozott a Pisa csapatában, majd 2024 januárjában a szintén másodosztályban szereplő Spezia játékosa lett.

A 88-szoros magyar válogatott középpályás az idei szezon első felében alapember volt az olasz csapatban, tavasszal viszont már kevesebb lehetőséget kapott. Az olasz Tuttomercato értesülései szerint Nagy Ádám a nyári átigazolási időszakban várhatóan távozik a Speziától, függetlenül attól, ki lesz a csapat jövőbeni sportigazgatója vagy edzője.

Nagy Ádám 2024 november óta nem lépett pályára a válogatottban

Megjegyzik, hogy a magyar középpályás már a januári átigazolási időszakban is közel állt a távozáshoz, de az átigazolása nem jött össze a középső középpályás Francesco Cassata sérülése miatt. A Spezia azonban a szezon végén kiesett a harmadosztályba, így nyáron komoly változások lesznek a klubnál.

Az olasz portál azt írja, Nagy Ádám nagy valószínűséggel hazatér Magyarországra, a célállomása pedig minden bizonnyal korábbi klubja, a Ferencváros lehet.

A 88-szoros magyar válogatott játékos szerződése 2027 nyaráig érvényes, a transfermarkt 700 ezer euróra taksálja a piaci értékét.