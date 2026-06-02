Drámai fordulat, már ma véget érhet az ukrán háború: egy dolgot kell megtennie Zelenszkijnek

Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

88-szoros magyar válogatott játékossal erősíthet a Ferencváros? Olasz sajtóértesülések szerint ugyanis hazatérhet az olasz másodosztályból Nagy Ádám, aki állítólag már télen is közel volt ahhoz, hogy újra a Fradiban futballozzon.

A most 30 éves Nagy Ádám 2015 májusában mutatkozott be a Fradiban, egy évvel később pedig már alapember volt Bernd Strock válogatottjában, amely a nyolcaddöntőig jutott a franciaországi Európa-bajnokságon.

Nagy Ádám tíz évvel ezelőtt, a Fradiból robbant be a magyar válogatottba
Fotó: Michael Zemanek/Backpage Images/DPPI via AFP

 

A 2016-os Eb-n Nagy Ádám a magyar válogatott egyik legjobbja volt, így a torna után lecsapott rá a Serie A-ban szereplő Bologna. 

Nagy Ádám tíz év után visszatérhet a Fradiba

A középső középpályás az elmúlt tíz évet légiósként töltötte, a Bologna után megfordult az angol másodosztályban szereplő Bristol City együttesénél, majd a kétéves angliai kitérő után visszatért Olaszországba.

  • Nagy Ádám két és fél évet futballozott a Pisa csapatában, majd 2024 januárjában a szintén másodosztályban szereplő Spezia játékosa lett. 

A 88-szoros magyar válogatott középpályás az idei szezon első felében alapember volt az olasz csapatban, tavasszal viszont már kevesebb lehetőséget kapott. Az olasz Tuttomercato értesülései szerint Nagy Ádám a nyári átigazolási időszakban várhatóan távozik a Speziától, függetlenül attól, ki lesz a csapat jövőbeni sportigazgatója vagy edzője.

BOEDAPEST - (l-r) Adam Nagy of Hungary, Donyell Malen of Holland during the UEFA Nations League match between Hungary and the Netherlands at the Puskas Arena on Oct. 11, 2024 in Budapest, Hungary. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium out (Photo by Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)
Nagy Ádám 2024 november óta nem lépett pályára a válogatottban
Fotó: Koen van Weel/ANP MAG/ANP via AFP

Megjegyzik, hogy a magyar középpályás már a januári átigazolási időszakban is közel állt a távozáshoz, de az átigazolása nem jött össze a középső középpályás Francesco Cassata sérülése miatt. A Spezia azonban a szezon végén kiesett a harmadosztályba, így nyáron komoly változások lesznek a klubnál. 

Az olasz portál azt írja, Nagy Ádám nagy valószínűséggel hazatér Magyarországra, a célállomása pedig minden bizonnyal korábbi klubja, a Ferencváros lehet. 

A 88-szoros magyar válogatott játékos szerződése 2027 nyaráig érvényes, a transfermarkt 700 ezer euróra taksálja a piaci értékét.

