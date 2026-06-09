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Újabb taggal bővült a Ferencváros szakmai stábja. A Fradi bejelentette, hogy a bajnok ETO FC Győr erőnléti edzője, a Stefan Pánik csatlakozik Borbély Balázs vezetőedző stábjához.

A két szakember számára nem lesz ismeretlen a közös munka, hiszen korábban már együtt dolgoztak a DAC-nál és az ETO FC Győrnél is. A Fradi lesz tehát a harmadik klub, ahol közösen próbálnak sikereket elérni.

Stefan Pánik a Fradihoz igazolt
Stefan Pánik a Fradihoz igazolt
Fotó: fradi.hu

Új igazolást jelentett be a Fradi, Győrből érkezett az erősítés

Pánik érkezése azért is figyelemre méltó, mert a szakember az elmúlt időszakban a világbajnokságra kijutott cseh válogatott mellett is dolgozott erőnléti edzőként. A Ferencváros honlapjának adott nyilatkozatában elárulta, akár a tornára is elkísérhette volna a nemzeti csapatot, végül azonban a fővárosi zöld-fehérek ajánlatát fogadta el.

„Mozgalmas nap volt így rögtön az elején, de egyben nagyon élveztem is. Jó érzés a Fradi családhoz tartozni. Örömmel jöttem a csapathoz annak ellenére is, hogy a cseh válogatott stábjának is a tagja voltam, így döntenem kellett, hogy a világbajnokságra megyek, vagy ide jövök. Az én hitvallásom viszont az, hogy ha csinálsz valamit, akkor azt csináld száz százalékkal, vagy sehogy. Szóval itt vagyok, ez elég egyértelmű válasz szerintem” – nyilatkozta a 38 éves szakember.

A Ferencváros június elején jelentette be, hogy a csapat éléről távozott Robbie Keane helyét Borbély Balázs vette át. A tréner éppen attól az ETO FC Győrtől érkezett, amely az NB I előző idényében hét év után letaszította a tabella éléről a rekordbajnokot, amely így végül csak a második helyen zárt a magyar bajnokságban.

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