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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kisorsolta az NB I 2026/2027-es szezonjának első fordulóját. A Fradi rangadóval kezd, Borbély Balázs együttese a Paks otthonába látogat.

Az előző idényben ezüstérmes Fradi új edzője, a bajnok ETO-tól érkezett Borbély Balázs vezetésével a bronzérmes Paks otthonába látogat az NB I első fordulójában. 

A Fradi a Paks otthonában kezdi a szezont
A Fradi a Paks otthonában kezdi a szezont
Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi rangadóval kezd, a bajnokra az újonc vár

Az MLSZ azt is közölte, hogy a Ferencváros a címvédő ETO ellen már a harmadik fordulóban pályára lép, az első Fradi–Újpest derbit pedig a szeptember 5-i hétvégén rendezik. Ami a győrieket illeti, ők az NB II-ből bajnokként visszajutott Vasas otthonában kezdik majd az új idényt.

Az első forduló párosítása az NB I 2026/2027-es szezonjában:

Vasas FC–ETO FC
Paksi FC–Ferencvárosi TC
MTK Budapest–ZTE FC
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
DVSC–Puskás Akadémia FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

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