Az előző idényben ezüstérmes Fradi új edzője, a bajnok ETO-tól érkezett Borbély Balázs vezetésével a bronzérmes Paks otthonába látogat az NB I első fordulójában.

A Fradi a Paks otthonában kezdi a szezont

Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi rangadóval kezd, a bajnokra az újonc vár

Az MLSZ azt is közölte, hogy a Ferencváros a címvédő ETO ellen már a harmadik fordulóban pályára lép, az első Fradi–Újpest derbit pedig a szeptember 5-i hétvégén rendezik. Ami a győrieket illeti, ők az NB II-ből bajnokként visszajutott Vasas otthonában kezdik majd az új idényt.

Az első forduló párosítása az NB I 2026/2027-es szezonjában:

Vasas FC–ETO FC

Paksi FC–Ferencvárosi TC

MTK Budapest–ZTE FC

Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

DVSC–Puskás Akadémia FC

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC