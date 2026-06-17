József Attila szavait szem előtt tartva, melyek szerint: "...dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes." Menjünk is sorban, arról már korábban írtunk, hogy sikerült az Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában a Fradi és a Győr sorsolása, de szerdán jöttek a második körös sorsolások is, amelyekben a Paksi FC is érintett volt, csak a Konferencialigát tekintve.

A Fradi ellenfele a holland Twente lesz

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Fradi, a Győr és a Paks sem járt túl jól

Ha és amennyiben a magyar bajnok ETO FC túljut az izlandi Víkingur Reykjavík csapatán a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, akkor a második felvonásban az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva lesz az ellenfele. A győriek hazai környezetben kezdenék a párharcot, és az első mérkőzésre július 21-én vagy 22-én, a visszavágóra pedig egy héttel később kerülne sor.

A MOL Magyar Kupa-győztes Fradi a továbbjutás esetén a holland Twente együttesével találkozik a labdarúgó Európa-liga-selejtezőjének második fordulójában. A zöld-fehérek idegenben kezdenék a párharcot, az első mérkőzésre július 23-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

A Paksi FC volt talán a legpechesebb, ugyanis a Konferencialiga második fordulójában kezdve a görög Panathinaikos FC lesz az ellenfelük, július 23-án a magyar csapat itthon kezdi meg a párharcot, egy hétre rá pedig már a visszavágó lesz göröghonban.