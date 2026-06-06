A Fraditól távozó Robbie Keane két szék között a pad alá esett, mivel a skót rekordbajnok Celtic végül a 74 éves Martin O'Neill mellett döntött, aki beugró edzőként a mögöttünk hagyott idényben bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett csapatával, így további egy évre bizalmat kapott.

A Fradi hét év után bukta el a bajnoki címet Robbie Keane vezetésével

Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane hatalmasat bukott a Fradi elhagyása után

A döntés Robbie Keane számára különösen kellemetlen, mivel Slovan Bratislava is más mellett tette le a voksát: a szlovák bajnokcsapat új vezetőedzője a Barcelona és a Manchester City egykori legendás középpályása, az elefántcsontparti Yaya Touré lett.

A Celticnél Robbie Keane esetleges kinevezése jelentős ellenállásba ütközött a szurkolók részéről. Több szurkolói csoport, köztük a klub pro-palesztin ultrái, korábbi izraeli munkavállalása miatt tiltakoztak ellene. A vezetőség végül a klubon belüli egység megőrzését szem előtt tartva Martin O'Neill megtartása mellett döntött.

Martin O'Neill a skótok legendás edzője

Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

A 74 éves Martin O'Neill a legidősebb brit edző, aki bajnokságot és kupát nyert csapatával egy szezonban. A Celtic kispadján a 2025/26-os szezonban beugróként is duplázó szakember negyedszer lett skót bajnok a klubbal, így a klubvezetők, valamint a szurkolók abban bíznak, hogy jövőre ilyenkor már az ötödiket is begyűjti az idős mester a csapattal.