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Robbie Keane két szék között a pad alá esett. A Fraditól való távozása után bizonytalanná vált Robbie Keane jövője, miután nem kapta meg a skót Celtic vezetőedzői posztját, amelyre korábban esélyes jelöltként tekintettek.

A Fraditól távozó Robbie Keane két szék között a pad alá esett, mivel a skót rekordbajnok Celtic végül a 74 éves Martin O'Neill mellett döntött, aki beugró edzőként a mögöttünk hagyott idényben bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett csapatával, így további egy évre bizalmat kapott.

A Fradi hét év után bukta el a bajnoki címet Robbie Keane vezetésével
A Fradi hét év után bukta el a bajnoki címet Robbie Keane vezetésével 
Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane hatalmasat bukott a Fradi elhagyása után

A döntés Robbie Keane számára különösen kellemetlen, mivel Slovan Bratislava is más mellett tette le a voksát: a szlovák bajnokcsapat új vezetőedzője a Barcelona és a Manchester City egykori legendás középpályása, az elefántcsontparti Yaya Touré lett.

A Celticnél Robbie Keane esetleges kinevezése jelentős ellenállásba ütközött a szurkolók részéről. Több szurkolói csoport, köztük a klub pro-palesztin ultrái, korábbi izraeli munkavállalása miatt tiltakoztak ellene. A vezetőség végül a klubon belüli egység megőrzését szem előtt tartva Martin O'Neill megtartása mellett döntött.

26 February 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: Soccer: Europa League, VfB Stuttgart - Celtic Glasgow, knockout round, intermediate round, second leg, MHPArena. Coach Martin O'Neill (Celtic Glasgow) gestures. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Martin O'Neill a skótok legendás edzője 
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

A 74 éves Martin O'Neill a legidősebb brit edző, aki bajnokságot és kupát nyert csapatával egy szezonban. A Celtic kispadján a 2025/26-os szezonban beugróként is duplázó szakember negyedszer lett skót bajnok a klubbal, így a klubvezetők, valamint a szurkolók abban bíznak, hogy jövőre ilyenkor már az ötödiket is begyűjti az idős mester a csapattal.

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