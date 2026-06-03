A Fradi a hivatalos honlapján tudatta, hogy Gróf Dávid távozik a klubtól. A 37 éves kapus pályafutása több szállal is kötődik a zöld-fehérekhez: utánpótláskorában, 2003 és 2005 között már a klub játékosa volt, majd 2019-ben tért vissza a felnőttcsapathoz a Budapest Honvédtól.

Gróf Dávid távozik a Fraditól

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Első ferencvárosi időszakában bajnoki címet nyert, majd 2020 nyarán Debrecenbe igazolt, később a görög Levadiakosz együttesében is szerepelt, mielőtt 2025 telén ismét visszatért az Üllői útra.

Második ferencvárosi korszakát rögtön egy fontos Európa Liga-találkozón kezdte, amikor a Viktoria Plzen ellen védett. Ezt követően csapattal újabb bajnoki címet szerzett, idén pedig MOL Magyar Kupa megnyerésének is részese volt.

A 2025/26-os idényben hét Európa Liga-mérkőzésen lépett pályára, hozzájárulva a Ferencváros nyolcaddöntőig tartó nemzetközi szerepléséhez.

Gróf Dávid összesen 50 mérkőzésen védte a Ferencváros kapuját. Pályafutása során két magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a klubbal, valamint tagja volt az Európa Ligában nyolcaddöntőig jutó csapatnak. Távozásával egy tapasztalt, meghatározó játékos búcsúzik a Ferencvárostól.

A Fradi két fontos játékosa is elbúcsúzott

Gróf Dávid távozása mellett a Ferencváros bejelentette, hogy a svájci–dán állampolgárságú Stefan Gartenmann is elköszönt a klubtól. A 29 éves középső védő 2024 nyarán érkezett a dán FC Midtjylland együttesétől, és már első szezonjában alapemberré vált: Pascal Jansen, majd Robbie Keane irányítása alatt is meghatározó szerepet kapott a Fradiban. A 2024/25-ös idényben összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett, és bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal.

Stefan Gartenmann két szezon után távozik a Ferencvárostól

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Teljesítményének köszönhetően meghívót kapott a svájci válogatottba is, amelyben be is mutatkozott 2025 márciusában. A 2025/26-os szezonját azonban súlyos sérülés árnyékolta be, amely miatt a mérkőzések nagy részét kihagyta. Ennek ellenére emlékezetes maradt az MTK Budapest elleni NB I-es találkozója, ahol sérülten is gólt szerzett.

Gartenmann a szezon végén így is részese volt a MOL Magyar Kupa-győzelemnek. A Ferencvárosban összesen 64 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken öt gólt szerzett, egy bajnoki címmel, valamint egy kupagyőzelemmel zárta ferencvárosi időszakát, miközben az Európa Liga-nyolcaddöntős szereplésből is kivette a részét.