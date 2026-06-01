A francia válogatottat a világbajnokság egyik nagy esélyesének tartják, különösen, hogy 2018-ban és 2022-ben is döntőig menetelt. Didier Deschamps szövetségi kapitány számára azonban komoly fejtörést okozhat, hogy a védelem egyik alapembere, William Saliba megsérült.

A francia válogatott William Saliba (b) a PSG elleni BL-döntőben a Puskás Arénában

A vb-ről is lemaradhat a francia válogatott sztárja

Az Arsenal védője annak ellenére végig a pályán volt szombaton a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben – ahol a 120 perces óriási küzdelem után tizenegyespárbajban a PSG megvédte a címét – hogy már egy ideje bokafájdalmakkal játszott. A 25 éves játékos állapotával kapcsolatban pedig most egyre aggasztóbb hírek láttak napvilágot, nem csoda, hogy a francia szurkolók attól tartanak, hogy a védelem egyik legbiztosabb pontja nem lesz bevethető a foci-vb-n.

„William Salibára több hetes kihagyás várhat. Már a PSG elleni mérkőzés előtt sem volt teljesen egészséges, a találkozón pedig tovább súlyosbodott a sérülése. A francia védő továbbra is fájdalmakkal küzd, állapota pedig komoly aggodalmat kelt a Francia Labdarúgó-szövetségnél (FFF) mindössze néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt” – írja a Foot Mercato

A francia szövetség egyelőre nem közölt részleteket a játékos sérüléséről és arról sem, hogy valóban veszélyben van-e a világbajnoki szereplése.

A legutóbbi vb-n ezüstérmes Franciaország a torna csoportkörében előbb Szenegál, majd Irak és Norvégia ellen lép pályára.