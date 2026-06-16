Az I csoport rangadóján a világbajnoki címre esélyes francia válogatott az Afrika-kupa-döntős szenegáli együttessel csapott össze. A két csapat a múltban csak egyszer találkozott, az a mérkőzés azonban örökre emlékezetes marad.
A 2002-es Japán és Dél-Korea által rendezett labdarúgó-világbajnokságra a francia válogatott címvédőként és toronymagas esélyesként érkezett, azonban a története első vb-jén szereplő szenegáli csapat a torna nyitómérkőzésén 1-0-ra diadalmaskodott.
A bombaerős francia válogatott szenvedett az első félidőben
A francia válogatott bombaerős kezdővel állt fel Szenegál ellen. Didier Deschamps szövetségi kapitány Kylian Mbappé mellett a kezdőbe jelölte a 21 éves Désiré Douét, az aranylabdás Ousmane Dembélét és a Bayern München sztárját, Michael Olisét is.
A franciák a mérkőzés elején többet birtokolták a labdát, mint a szenegáliak, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Az afrikai csapat kezdetben nagyon bátrán futballozott, de a huszadik perc környékén már mélyblokkban védekezett a saját kapuja előtt.
A találkozó első nagy helyzetére egészen a 25. percig kellett várni.
Ekkor egy labdaszerzés után a félpályáról meginduló Nicolas Jackson kapott egy kiugratást, lefutotta müncheni klubtársát, Dayot Upamecanót majd 11 méterről megcélozta a rövid alsót, de a kemény lövése a kapufán csattant.
A reklámszünet után – pardon, hidratációs szünet – a szenegáliak átvették a játék irányítását, több villámgyors akcióval is a frászt hozták a franciák védelmére, de a vezetést nem tudták megszerezni, pedig megvolt rá a lehetőségük. A hosszabbítás hatodik percében egy szenegáli kontra végén Ismaïla Sarr elé került a labda, de a Crystal Palace játékosa hat méterről kapu fölé belsőzött hatalmas helyzetben.
A félidőre így gólnélküli döntetlennel mehettek a csapatok, mindezt úgy, hogy a franciáknak kapura lövésük sem volt.
A második félidőre sebességet váltottak a franciák, az 53. percben pedig majdnem meg is szerezték a vezetést. Egy labdaszerzés után Olise kapott remek indítást, kilépett ziccerben majd 11 méterről lőtt, de a bal alsóba szánt lövését Édouard Mendy óriási bravúrral védeni tudta.
Három perccel később újabb hatalmas ziccert hagytak ki a franciák.
Egy magasan megszerzett labdát követően Doué ugratta ki Mbappét, aki tíz méterről ziccert lőhetett, de Mendy ezúttal lábbal védett egy hatalmasat.
Az 58. percben tizenegyest reklamáltak a franciák. Mbappé húzott el a jobb szélen, lefutotta Sadio Manét, a szenegáli szélső azonban becsúszva elkaszálta a francia támadót. Az iráni Alirezá Fagáni játékvezető elsőre továbbengedte a játékot, de az esetet vizsgálták a VAR-szobában, majd kihívták a bírót, hogy nézze vissza maga is a történteket. Miután ezt megtette, az iráni játékvezető kirúgást jelzett, Mbappé pedig nem akart hinni a szemének.
A 66. percben aztán összejött a vezetést a franciáknak.
Olise tálalt remek labdát a mélységbe bemozgó Mbappénak, aki hat méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).
- A 99. válogatott mérkőzésén pályára lépő Mbappénak ez volt az 57. gólja a nemzeti csapatban, ezzel beérte az örökranglista élén álló Olivier Giroud-t.
A bekapott gól után a szenegáliak elindultak előre az egyenlítésért, feljebb tolták a védelmi vonalukat, így óriási területeket nyíltak a franciák előtt, amit ki is használtak a 82. percben. Adrien Rabiot tálalt egy tökéletes ütemű labdát a csereként beállt Bradley Barcola elé, a Paris Saint-Germain támadója pedig egy hanyag mozdulattal átnyeste a labdát a kivetődő Mendy fölött (2-0).
A hajrában a szenegáliak még mentek előre a szépítésért, ami a 95. percben össze is jött nekik. Ibrahim Mbaye, a Paris Saint-Germain támadója egy gyönyörű csellel betört a tizenhatoson belülre, majd hatalmas gólt lőtt a rövid felsőbe (2-1). Ekkor ugyan még volt három perc a hosszabbításból, de sokáig nem reménykedhettek a szenegáliak, ugyanis a 96. percben Mbappé lőtt távolról egy védhetetlen gólt a jobb felső sarokba (3-1), ezzel a Real Madrid támadója megszerezte 58. találatát is a nemzeti csapatban, így Giroud-t megelőzve a francia válogatott történetének legeredményesebb játékosa lett.
- Nem mellesleg Mbappé sorozatban a harmadik világbajnokságon volt eredményes, és már 14 vb-gólnál jár 26 évesen.
A végső győzelemre esélyes francia válogatott egy pocsék első félidőt követően remek játékot mutatott be a folytatásban, és végül magabiztos győzelmet aratott.
Világbajnokság, I csoport:
Franciaország-Szenegál 3-1 (0-0)
gólszerző: Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. Mbaye (90+5.)