Az I csoport rangadóján a világbajnoki címre esélyes francia válogatott az Afrika-kupa-döntős szenegáli együttessel csapott össze. A két csapat a múltban csak egyszer találkozott, az a mérkőzés azonban örökre emlékezetes marad.

A francia válogatott 24 évvel ezelőtt nem várt pofont kapott Szenegáltól

Fotó: Jacques Demarthon/AFP

A 2002-es Japán és Dél-Korea által rendezett labdarúgó-világbajnokságra a francia válogatott címvédőként és toronymagas esélyesként érkezett, azonban a története első vb-jén szereplő szenegáli csapat a torna nyitómérkőzésén 1-0-ra diadalmaskodott.

A bombaerős francia válogatott szenvedett az első félidőben

A francia válogatott bombaerős kezdővel állt fel Szenegál ellen. Didier Deschamps szövetségi kapitány Kylian Mbappé mellett a kezdőbe jelölte a 21 éves Désiré Douét, az aranylabdás Ousmane Dembélét és a Bayern München sztárját, Michael Olisét is.

A franciák a mérkőzés elején többet birtokolták a labdát, mint a szenegáliak, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Az afrikai csapat kezdetben nagyon bátrán futballozott, de a huszadik perc környékén már mélyblokkban védekezett a saját kapuja előtt.

A találkozó első nagy helyzetére egészen a 25. percig kellett várni.

Ekkor egy labdaszerzés után a félpályáról meginduló Nicolas Jackson kapott egy kiugratást, lefutotta müncheni klubtársát, Dayot Upamecanót majd 11 méterről megcélozta a rövid alsót, de a kemény lövése a kapufán csattant.

Nicolas Jackson reakciója a kihagyott helyzete után

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

A reklámszünet után – pardon, hidratációs szünet – a szenegáliak átvették a játék irányítását, több villámgyors akcióval is a frászt hozták a franciák védelmére, de a vezetést nem tudták megszerezni, pedig megvolt rá a lehetőségük. A hosszabbítás hatodik percében egy szenegáli kontra végén Ismaïla Sarr elé került a labda, de a Crystal Palace játékosa hat méterről kapu fölé belsőzött hatalmas helyzetben.

A félidőre így gólnélküli döntetlennel mehettek a csapatok, mindezt úgy, hogy a franciáknak kapura lövésük sem volt.

Kylian Mbappé és a francia válogatott is rendkívül gyengén futballozott

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A második félidőre sebességet váltottak a franciák, az 53. percben pedig majdnem meg is szerezték a vezetést. Egy labdaszerzés után Olise kapott remek indítást, kilépett ziccerben majd 11 méterről lőtt, de a bal alsóba szánt lövését Édouard Mendy óriási bravúrral védeni tudta.

Három perccel később újabb hatalmas ziccert hagytak ki a franciák.

Egy magasan megszerzett labdát követően Doué ugratta ki Mbappét, aki tíz méterről ziccert lőhetett, de Mendy ezúttal lábbal védett egy hatalmasat.