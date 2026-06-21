Új bikinijével keltett figyelmet a Brazília legszexibb szurkolójának tartott Gabriela Moura a közösségi médiában. A 22 éves szépség jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokságon szurkol, és részt vett a brazilok első két meccsén Marokkó és Haiti ellen. Ugyanakkor a modell a közösségi oldalát sem hanyagolja el, az Instagramon új fotókat osztott meg magáról, és ezzel jelentős figyelmet keltett.

Gabriela Moura a brazil válogatott legszexibb szurkolója Fotó: John Parra / Getty Images North America

Gabriela Moura megmutatta a kedvenc ruháját

A tartalomkészítő szépség egy sor fotót megosztott az Instagram-oldalán, és elárulta, hogy ez a kedvenc nyári öltözéke: bikini és fehér könnyű felső. „A nyári egyenruha” - írta a fotók mellé.

A brazil szurkolónő 3,1 milliós Instagram-tábora elámult, és tömegesen árasztották el az oldalát, számos hozzászólást írtak. Gabriela először 2025-ben keltett nemzetközi figyelmet a Victoria’s Secret divatbemutatóján - írja a The Sun.

Gabriela Moura mellett ismét Ivana Knöll keltette a legnagyobb figyelmet a világbajnokság lelátóin. A horvát szépség négy éve, a katari foci-vb-n "mutatkozott" be, azóta rendszeresen követi hazája válogatottját. Luka Modricék Anglia elleni találkozóján is a helyszínen szurkot, és további izgalmas ruhákat ígért a folytatásra. Eközben Gabriela Moura legközelebb Brazília következő meccsén, június 25-én Skócia ellen okozhat őrületet.