A holland válogatott szövetségi kapitánya, Ronald Koeman szerint Gakpo példamutató érettséggel viselte a nehéz időszakot. A szakmai stáb és a játékostársak minden támogatást megadtak neki, ugyanakkor tiszteletben tartották, hogy a családjával együtt, a saját módján szeretné feldolgozni a veszteséget.
„Természetesen az első néhány napban szabadon kijárhatott, hogy a családjával lehessen. Nagyon jól kezelte a helyzetet; egyetlen alkalommal sem mondta azt, hogy ’haza akarok menni, a családommal szeretnék lenni’ – mondta a szövetségi kapitány, aki úgy gondolja, hogy a tragédia nem lesz hatással Gakpo teljesítményére.
A családjával együtt, a saját módján dolgozza fel a történteket, ami rendkívül erőt sugároz és tiszteletre méltó. Mi pedig mellette állunk. Számíthat ránk, a többi játékosra is, akik szintén a maguk módján támogatták őt”
– tette hozzá Ronald Koeman.
Cody Gakpo játszani fog Marokkó ellen?
Virgil van Dijk, a hollandok csapatkapitánya úgy fogalmazott, hogy az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, hogy a futball eltörpül az élet igazán fontos dolgai mellett.
Szörnyű hír ez, és emlékeztet arra, hogy a futball ilyenkor másodlagos. Az életben vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Nagyon szomorú, de Cody igyekszik megbirkózni a történtekkel, és eltökélt abban, hogy továbbjusson a következő fordulóba. Mindent meg fog tenni azért, hogy segítse Hollandiát a továbbjutásban – jelenleg erre összpontosít”
– kezdte Van Dijk, aki a Liverpool együttesében is Gakpo csapattársa
„Senki sem szeretne ilyesmit átélni. Abból azonban, ahogyan Cody reagált, pontosan az látszik, milyen ember ő. Nagyon érett, rendkívül felnőtt módon viselkedik. Nagy tisztelettel tekintek arra, ahogyan ő és a családja kezelik ezt a borzalmas veszteséget. Bármennyire fájdalmas is, mélyen tisztelem őket ezért” – tette hozzá a holland csapatkapitány.
A holland válogatott csoportelsőként jutott az egyenes kieséses szakaszba, Gakpo pedig mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, és két góllal járult hozzá csapata sikeréhez.
Az Oranje kedden éjjel három órától Marokkó ellen folytatja szereplését a világbajnokságon.
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