A holland válogatott szövetségi kapitánya, Ronald Koeman szerint Gakpo példamutató érettséggel viselte a nehéz időszakot. A szakmai stáb és a játékostársak minden támogatást megadtak neki, ugyanakkor tiszteletben tartották, hogy a családjával együtt, a saját módján szeretné feldolgozni a veszteséget.

Cody Gakpo a holland válogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

„Természetesen az első néhány napban szabadon kijárhatott, hogy a családjával lehessen. Nagyon jól kezelte a helyzetet; egyetlen alkalommal sem mondta azt, hogy ’haza akarok menni, a családommal szeretnék lenni’ – mondta a szövetségi kapitány, aki úgy gondolja, hogy a tragédia nem lesz hatással Gakpo teljesítményére.

A családjával együtt, a saját módján dolgozza fel a történteket, ami rendkívül erőt sugároz és tiszteletre méltó. Mi pedig mellette állunk. Számíthat ránk, a többi játékosra is, akik szintén a maguk módján támogatták őt”

– tette hozzá Ronald Koeman.

Cody Gakpo játszani fog Marokkó ellen?

Virgil van Dijk, a hollandok csapatkapitánya úgy fogalmazott, hogy az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, hogy a futball eltörpül az élet igazán fontos dolgai mellett.

Szörnyű hír ez, és emlékeztet arra, hogy a futball ilyenkor másodlagos. Az életben vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Nagyon szomorú, de Cody igyekszik megbirkózni a történtekkel, és eltökélt abban, hogy továbbjusson a következő fordulóba. Mindent meg fog tenni azért, hogy segítse Hollandiát a továbbjutásban – jelenleg erre összpontosít”

– kezdte Van Dijk, aki a Liverpool együttesében is Gakpo csapattársa

Virgil van Dijk, a holland válogatott csapatkapitánya

Fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP

„Senki sem szeretne ilyesmit átélni. Abból azonban, ahogyan Cody reagált, pontosan az látszik, milyen ember ő. Nagyon érett, rendkívül felnőtt módon viselkedik. Nagy tisztelettel tekintek arra, ahogyan ő és a családja kezelik ezt a borzalmas veszteséget. Bármennyire fájdalmas is, mélyen tisztelem őket ezért” – tette hozzá a holland csapatkapitány.

A holland válogatott csoportelsőként jutott az egyenes kieséses szakaszba, Gakpo pedig mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, és két góllal járult hozzá csapata sikeréhez.